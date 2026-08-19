Futbalové prestupy ONLINE: Aston Villa lovila v druhej lige, získala nového obrancu (19. august)

Letné futbalové prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo.
V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a u nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v stredu, 19. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - streda, 19. august
Hancko sa lúči so spoluhráčom
12:25 Anglický futbalový klub Aston Villa skompletizoval príchod Mattea Ruggeriho z Atletica Madrid. Slovenský reprezentant Dávid Hancko tak už nebude s 24-ročným Talianom spolupracovať v jednej defenzívnej línii. Klub z Birminghamu informoval o príchode ľavého obrancu v stredu na svojom webe.
Ruggeri sa v roku 2024 radoval z triumfu v Európskej lige s Atalantou Bergamo, v ktorej akadémii aj futbalovo vyrastal. Minulé leto sa z Talianska presunul do hlavného mesta Španielska a za Atletico nastúpil do 26 stretnutí v La Lige, pričom 15 štartov pridal v Lige majstrov. V minulej sezóne zaznamenal 7 asistencií vo všetkých súťažiach, strelecky sa nepresadil. Podľa portálu Transfermarkt.com prestúpil Ruggeri k úradujúcemu šampiónovi Európskej ligy za 25 miliónov eur.
Aston Villa bola v stredu v oznamovaní pohybov v kádri aktívna. Potvrdila avizovaný príchod japonského reprezentačného brankára Ziona Suzukiho z Parmy a zároveň informovala, že srbský obranca Kosta Nedeljkovič strávi sezónu na hosťovaní v Glasgowe Rangers.
Rekordný predaj Utahu
12:02 Anglický futbalový klub Crystal Palace angažoval amerického mládežníckeho reprezentanta Zaviera Goza. Pre Real Salt Lake ide o rekordný predaj v histórii klubu.
Víťaz Konferenčnej ligy podpísal s 19-ročným krídelníkom päťročný kontrakt. Prestupová suma podľa agentúry AP dosahuje 15 miliónov dolárov, čo je rekordná čiastka pre klub z Utahu.
Real Salt Lake vo vyhlásení uviedol, že si „ponechá významný podiel z prípadného budúceho prestupového poplatku za Goza“. Klub zároveň dodal, že Gozo je prvým rodákom z Utahu, ktorý prestúpil do klubu z Premier League.
Crystal Palace začne svoje účinkovanie v novom ročníku v sobotu na štadióne Evertonu a v tejto sezóne si zahrá v Európskej lige. Žreb ligovej fázy sa uskutoční budúci týždeň v Monaku.
Mladý talent posilní AS Rím
11:50 Taliansky futbalový klub AS Rím priviedol do svojho kádra Portugalčana Rodriga Moru. K „vlkom“ prestúpil 19-ročný ofenzívny stredopoliar z FC Porto, podľa portálu Transfermarkt.com za 25 miliónov eur. V drese „drakov“ odohral Mora 80 zápasov, v ktorých strelil 16 gólov. Rímsky klub o jeho príchode informoval v stredu na svojom webe.
Wan-Bissaka mení druhú ligu za Aston Villu
7:10 Konžský obranca Aaron Wan-Bissaka zostane po zostupe West Hamu v Premier League, prestúpi do Aston Villy. Podľa britských médií bude účastník tohtoročných majstrovstiev sveta v budúcej sezóne v Birminghame hosťovať a potom bude mať úradujúci víťaz Európskej ligy povinnosť ho kúpiť. Za dvadsaťosemročného futbalistu by mala Aston Villa zaplatiť 25 miliónov libier (707 miliónov korún).
Londýnsky rodák Wan-Bissaka hral za West Ham od roku 2024, predtým pôsobil v Crystal Palace a Manchestri United. "Kladivára" po jarnom zostupe z Premier League opustili napríklad Mateus Fernandes či Crysencio Summerville, zostali ale kapitán Jarrod Bowen aj český záložník Tomáš Souček.