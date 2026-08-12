Futbalové prestupy ONLINE: Chelsea získala španielskeho obrancu z Raya Vallecano (12. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v stredu 12. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - streda, 12. august
MFK Ružomberok podpísal kontrakt so 17–ročným útočníkom
15:17 Účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže MFK Ružomberok podpísal trojročný kontrakt so 17–ročným útočníkom Tobiasom Jánom Mirkom.
Mladík začínal s futbalom v Spišskom Bystrom a pod Čebrať prišiel ako 13–ročný žiak z FC Poprad – Stráže. „Som rád, že mi klub dal takúto príležitosť. Je to ďalší krok v hráčskej kariére. V súčasnosti mojou hlavnou ambíciou je nielen byť v tréningovom procese s A-mužstvom, ale vybojovať si aj miesto v jeho zostave. Všetko pre to robím, futbalu odovzdávam viac než sto percent,“ povedal Mirko pre TASR k svojej prvej profesionálnej zmluve.
Mirko, ktorý má za sebou aj štarty za reprezentačnú „sedemnástku“, mal len šestnásť rokov, keď ho tréner Jaroslav Köstl v samom závere uplynulej sezóny prvýkrát vytiahol do kabíny „áčka“. Tam aj zostal, s „Ružou“ absolvoval celú letnú prípravu a nastúpil aj v náročných prípravných stretnutiach proti Slavii Praha, Fortune Düsseldorf či Tepliciam.
Portugalčan prerušil rokovania s Ghanskou futbalovou asociáciou
14:42 Portugalský tréner Carlos Queiroz prerušil rokovania s Ghanskou futbalovou asociáciou (GFA). Podľa Sky Sports je dôvodom tohto kroku nevyplatená mzda za pôsobenie na lavičke reprezentačného tímu počas majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Skúsený 73-ročný kouč prevzal pôsobenie pri reprezentácii Ghany v apríli, keď nahradil vo funkcii Otta Addu. S „Black Stars“ sa dokázal dostať na MS do 16-finále, kde však jeho tím nestačil na Kolumbiu. Po prehre oznámil koniec na lavičke, ale vedenie GFA prejavilo záujem o predĺženie spolupráce. Asociácia už začala riešiť potenciálne alternatívy v prípade, že by sa s portugalským trénerom nedohodla na novej zmluve.
Donnarummovi bude kryť chrbát majster sveta
13:20 Manchester City získal ako náhradníka pre brankársku jednotku Gianluigiho Donnarumu argentínskeho reprezentanta Gerónima Rulliho z Marseille. Tridsaťštyriročný futbalista rovnako v úlohe rezervného gólmana získal s národným tímom zlato a striebro na posledných dvoch majstrovstvách sveta. Villarrealu v roku 2021 vychytal triumf v Európskej lige. Zástupcovia City oznámili, že Rulli podpísal zmluvu na dva roky.
Hráčom manchesterského tímu už Rulli bol krátko v sezóne 2016/17, žiadny zápas ale vtedy neabsolvoval, pretože odišiel čoskoro hosťovať do San Sebastianu. Teraz sa stal Donnarummovým kolegom namiesto Jamesa Trafforda, ktorý minulý týždeň zamieril do Leedsu. Pri triumfe Villarrealu vo finále Európskej ligy proti Manchestru United premenil Rulli v jedenástej sérii rozstrelu penaltu a onedlho vychytal gólmana súpera Davida de Geu.
Argentínsky majster sveta sa lúči s Atleticom
13:07 Španielsky futbalový klub Atletico Madrid dosiahol dohodu s AS Rím o prestupe pravého obrancu Nahuela Molinu do talianskeho klubu, informovala v stredu agentúra DPA.
Do Atletica prišiel 28-ročný Argentínčan v roku 2022 z Udinese a počas štyroch sezón v Španielsku odohral 181 zápasov. „Dnes sa po štyroch rokoch musím rozlúčiť s týmto veľkým klubom. Som vďačný, že som mohol byť súčasťou tejto krásnej rodiny,“ napísal Molina na sociálnej sieti.
Za Argentínu odohral 65 reprezentačných duelov a pomohol svojej krajine získať titul majstra sveta v roku 2022 a dva tituly na Copa America. Molinu aj jeho reprezentačného spoluhráča Leandra Paredesa vyšetruje Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v súvislosti s ich účasťou na potýčke, ktorá nasledovala po prehre 0:1 po predĺžení so Španielskom vo finále majstrovstiev sveta 19. júla.
Alexis Sánchez bude pôsobiť v MLS
12:38 Účastník zámorskej futbalovej Major League Soccer (MLS) CF Montreal oznámil príchod skúseného Čiľana Alexisa Sancheza. Tridsaťsedemročný krídelník podpísal zmluvu do mája 2027 s opciou na ďalší rok.
Sanchez tak nateraz ukončí dlhoročné pôsobenie na európskom kontinente, počas ktorého si zahral za Barcelonu, Arsenal, Manchester United, Inter Miláno či Marseille. Celkovo má na klubovej úrovni na konte viac ako 800 zápasov. Naposledy si obliekal dres španielskej Sevilly. V Čile je hrdinom najmä pre jeho výkony v dvoch turnajoch Copa America za sebou (2015, 2016). Patril tam k najlepším hráčom a v prvom z dvoch úspešných finále proti Argentíne premenil rozhodujúci pokutový kop.
Kanadský tím je po 18 zápasoch momentálne na predposlednej priečke Východnej konferencie so 16 bodmi. Sanchez bude v novom pôsobisku jedným z troch hráčov klubu, ktorých zárobky sa nerátajú do platového stropu. „Som veľmi šťastný a vďačný klubu za dôveru. Budem sa snažiť naplno ukázať svoje skúsenosti a dám tomuto klubu a mestu všetko,“ vyjadril sa Sanchez podľa webovej stránky Montrealu.
Súčasťou tímu bude aj počas „sprint season“, ktorá čaká súťaž v prvej polovici budúceho roka. MLS totiž prejde v lete 2027 na systém leto-jar a zosúladí tak svoj kalendár s najlepšími ligami sveta. Ešte pred zmenou čaká tímy prechodná sezóna od februára do mája. Pozostávať bude zo 14 duelov, play off a finále MLS.
Chelsea našla náhradu za Cucurellu
11:01 Anglický futbalový klub Chelsea FC dotiahol prestup 28-ročného španielskeho obrancu Papa Chavarriu do svojho tímu. Podľa britských médií by malo španielske Rayo Vallecano zinkasovať za svojho bývalého hráča viac ako 19 miliónov eur.
Chavarria podpísal s Chelsea päťročný kontrakt, zadné rady prišiel posilniť po odchode Marca Cucurellu do Realu Madrid. „Teším sa, keď už začnem. Je to pre mňa sen, Chelsea je jeden z najväčších klubov na svete. Ide o veľkú možnosť, na ktorú som pripravený a budem tvrdo pracovať, aby sme ako tím dosiahli na úspech,“ vyjadrila sa najnovšia akvizícia Chelsea pre oficiálnu klubovú stránku.
Pre 28-ročného Španiela to bude prvý angažmán mimo rodnej krajiny, vo Vallecane pôsobil od augusta 2022. V predchádzajúcom ročníku dopomohol Rayu k účasti vo finále Konferenčnej ligy.