    Futbalové prestupy ONLINE: Český brankár opúšťa United a bude spoluhráčom Strelca (8. august)

    Brankár Altay Bayindir v drese Manchestru United.
    Brankár Altay Bayindir v drese Manchestru United. (Autor: SITA/AP)
    Sportnet, ČTK, TASR|8. aug 2026 o 08:36 (aktualizované 8. aug 2026 o 14:01)
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v sobotu 8. augusta. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 8. augusta.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - sobota, 8. august

    Arsenal potvrdil príchod Guimaraesa

    14:00 Anglický futbalový klub Arsenal Londýn potvrdil v sobotu príchod brazílskeho stredopoliara Bruna Guimarăesa z Newcastlu United.

    Dvadsaťosemročný hráč podpísal s „kanoniermi“ štvorročnú zmluvu s opciou na ďalšiu sezónu.

    Arsenal potvrdil príchod Guimaraesa. S klubom podpísal dlhodobú zmluvu
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    Arsenal potvrdil príchod Guimaraesa. S klubom podpísal dlhodobú zmluvu

    Alvarez zostane v Atlético, vyhlásil Simeone

    13:43 Futbalový klub Atlético Madrid neuvažuje o predaji argentínskeho útočníka Juliana Alvareza počas aktuálneho prestupového obdobia.

    Napriek enormnému záujmu FC Barcelona to v sobotu vyhlásil tréner Diego Simeone.

    Atletico minulý mesiac podalo na FIFA sťažnosť na Barcelonu pre údajné nepovolené kontaktovanie Alvareza.

    Buonanotte opúšťa Brighton

    12:12 Argentínsky futbalový stredopoliar Facundo Buonanotte odišiel z Brightonu na ročné hosťovanie do španielskeho Elche. Dvadsaťjedenročný hráč v uplynulej sezóne hosťoval v Chelsea a Leedsi United, predtým pôsobil v Leicestri City.

    „Facundo je talentovaný mladý hráč, ktorý od svojho príchodu do Brightonu z Rosaria Central neustále herne napreduje. Vďaka hosťovaniu v Elche bude môcť pravidelne hrávať v jednej z najkvalitnejších ligových súťaži v Európe," uviedol pre AP Mike Cave, športový riaditeľ Brightonu.

    Český brankár opúšťa Manchester United

    11:42 Český futbalový brankár Radek Vítek prestúpil po šiestich rokoch z Manchestru United do druholigového Middlesbrough, ktorý dnes o jeho angažovaní informoval na oficiálnom webe.

    Podľa britských médií zaplatí Middlesbrough za dvadsaťdvaročného gólmana sedem miliónov libier, pričom s bonusmi sa môže suma vyšplhať až na dvojnásobok. Súčasťou dohody má byť opcia na spätný odkup pre Manchester a tiež 35 percent z ďalšieho prestupu.

    Olomoucký odchovanec Vítek odišiel do Manchestru v roku 2020 ako šestnásťročný. Za A tím "Červených diablov" takmer dvojmetrový brankár nikdy v súťažnom zápase nechytal, od roku 2024 bol na hosťovaniach vo štvrtej lige v Accringtone, v Linzi a v minulom ročníku v druholigovom Bristole. V tamojšom klube sa mu darilo a fanúšikovia i spoluhráči ho vyhlásili najlepším hráčom sezóny.

    "Byť tu je skvelé. Je to pre mňa nová výzva, som nadšený z toho, že som hráčom Boro, "uviedol Vítek na klubovom webe. "Tunajší projekt je veľmi pôsobivý, zreteľne tu vidíte ambície a to, kam chce klub smerovať. Mám radosť, že som toho súčasťou, "dodal vsetínsky rodák.

    Liverpool posilní obranca Barcelony

    9:12 Uruguajský futbalový obranca Ronald Araujo by mal ísť na ročné hosťovanie do FC Liverpool.

    Po jeho skončení si vedenie „The Reds" bude môcť na stopéra Barcelony uplatniť opciu a získať ho na trvalý prestup. Informoval o tom portál bbc.com.

    Celta Vigo získala brankára United

    8:36 Španielsky futbalový klub Celta Vigo získal na ročné hosťovanie tureckého brankára Altaya Bayindira z Manchestru United. Po jeho skončení si Galicíjčania budú môcť na 28-ročného reprezentanta uplatniť opciu. Informoval o tom španielsky denník Marca.

    Bayindir prišiel do Manchestru United pred tromi rokmi z Fenerbahce Istanbul, v drese „červených diablov" však odchytal iba 17 zápasov. V Celte by mal robiť dvojku Rumunovi Ionulovi Raduovi.

    Trénerovi Claudiovi Giraldezovi bude k dispozícii už v prípravných dueloch v Taliansku proti Sassuolu a SSC Neapol.

    „Altay je fyzický veľmi dobre pripravený brankár, ktorý vie pohotovo reagovať na centrované lopty do šestnástky. Veríme, že bude posilou," uviedli predstavitelia Celty.

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