Futbalové prestupy ONLINE: Klopp dobil energiu a je pripravený prevziať Nemecko

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 4. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - sobota, 4. júl
Klopp potvrdil rokovania
10:17 Tréner Jürgen Klopp potvrdil, že rokuje o prevzatí nemeckej futbalovej reprezentácie. V rozhovore pre televíznu stanicu Magenta uviedol, že je na ďalšie angažmán pripravený.
Klopp v roku 2024 skončil v Liverpoole a povedal vtedy, že po ôsmich rokoch v klube mu došla energia. Teraz by sa mal stať nástupcom Juliana Nagelsmanna, ktorý skončil po neúspechu na majstrovstvách sveta, kde Nemci vypadli v prvom kole play off na penalty s Paraguajom.
"Oslovili ma," povedal Klopp. "Pred dvoma rokmi som v Liverpoole končil preto, lebo na pokračovanie v klube, alebo prácu inde som nemal silu. Ale energiu som už dobil a som pripravený," dodal.
Dvadsaťdeväťročný Klopp od odchodu z Liverpoolu, s ktorým získal anglický titul a vyhral Ligu majstrov, nikde netrénoval. Od októbra 2024 pôsobí ako celosvetový šéf futbalu v spoločnosti Red Bull.
Nemecko od triumfu na majstrovstvách sveta v roku 2014 nevyhralo na šampionátoch jediný zápas play off. Nagelsmann podľa Kloppa doplatil na hlbšie problémy nemeckého futbalu, ktorý teraz potrebuje reštart.
"Sme na križovatke. Musíme zmeniť základné veci. A je jedno, či pri tom budem ja, alebo niekto iný. Na tom, že nemecký futbal potrebuje zmeny, sa nič nemení, "dodal bývalý kouč Dortmundu, ktorý doviedol k dvom titulom.