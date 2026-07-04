    Futbalové prestupy ONLINE: Klopp dobil energiu a je pripravený prevziať Nemecko

    Tréner Jürgen Klopp.
    Tréner Jürgen Klopp. (Autor: REUTERS)
    Sportnet, TASR|4. júl 2026 o 10:17
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v sobotu 4. júla. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 4. júla.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - sobota, 4. júl

    Klopp potvrdil rokovania

    10:17 Tréner Jürgen Klopp potvrdil, že rokuje o prevzatí nemeckej futbalovej reprezentácie. V rozhovore pre televíznu stanicu Magenta uviedol, že je na ďalšie angažmán pripravený.

    Klopp v roku 2024 skončil v Liverpoole a povedal vtedy, že po ôsmich rokoch v klube mu došla energia. Teraz by sa mal stať nástupcom Juliana Nagelsmanna, ktorý skončil po neúspechu na majstrovstvách sveta, kde Nemci vypadli v prvom kole play off na penalty s Paraguajom.

    "Oslovili ma," povedal Klopp. "Pred dvoma rokmi som v Liverpoole končil preto, lebo na pokračovanie v klube, alebo prácu inde som nemal silu. Ale energiu som už dobil a som pripravený," dodal.

    Dvadsaťdeväťročný Klopp od odchodu z Liverpoolu, s ktorým získal anglický titul a vyhral Ligu majstrov, nikde netrénoval. Od októbra 2024 pôsobí ako celosvetový šéf futbalu v spoločnosti Red Bull.

    Nemecko od triumfu na majstrovstvách sveta v roku 2014 nevyhralo na šampionátoch jediný zápas play off. Nagelsmann podľa Kloppa doplatil na hlbšie problémy nemeckého futbalu, ktorý teraz potrebuje reštart.

    "Sme na križovatke. Musíme zmeniť základné veci. A je jedno, či pri tom budem ja, alebo niekto iný. Na tom, že nemecký futbal potrebuje zmeny, sa nič nemení, "dodal bývalý kouč Dortmundu, ktorý doviedol k dvom titulom.

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