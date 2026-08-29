    Futbalové prestupy ONLINE: Portugalská hviezda sa s plačom lúči s AC Miláno (29. august)

    Rafael Leao
    Rafael Leao (Autor: SITA/AP)
    Sportnet|29. aug 2026 o 10:15
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v sobotu 29. augusta. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 29. augusta.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - sobota, 29. august

    AC Miláno opúšťa dlhoročná opora

    10:15 Portugalský krídelník Rafael Leao (27) po siedmich rokoch definitívne končí svoje pôsobenie v AC Miláno. Jeho novým tímom sa stane turecký Galatasaray Istanbul.

    Kluby sa už dohodli na podmienkach obchodu, pričom taliansky celok zinkasuje viac ako 45 miliónov eur vrátane bonusov a percent z prípadného ďalšieho predaja.

    O hviezdneho krídelníka sa v posledných 48 hodinách intenzívne snažila aj anglická Aston Villa, no Leao napokon kývol na lukratívnu ponuku z Istanbulu, kam by mal doraziť už počas víkendu.

    Odchod z San Sira sprevádzali silné emócie. „Je to ťažké. Rozlúčil som sa so spoluhráčmi, klub mi po celý čas pomáhal rásť a ukázal mi, čo znamená hrať na tej najvyššej úrovni. Priznávam, že som veľa plakal, tie emócie k tomu jednoducho patria,“ uviedol Leao v rozhovore pre italskú stanicu Sky Sport.

    Futbal

    Futbal

    Rafael Leao
    Rafael Leao
    Futbalové prestupy ONLINE: Portugalská hviezda sa s plačom lúči s AC Miláno (29. august)
    dnes 10:15
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