Futbalové prestupy ONLINE: Portugalská hviezda sa s plačom lúči s AC Miláno (29. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 29. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - sobota, 29. august
AC Miláno opúšťa dlhoročná opora
10:15 Portugalský krídelník Rafael Leao (27) po siedmich rokoch definitívne končí svoje pôsobenie v AC Miláno. Jeho novým tímom sa stane turecký Galatasaray Istanbul.
Kluby sa už dohodli na podmienkach obchodu, pričom taliansky celok zinkasuje viac ako 45 miliónov eur vrátane bonusov a percent z prípadného ďalšieho predaja.
O hviezdneho krídelníka sa v posledných 48 hodinách intenzívne snažila aj anglická Aston Villa, no Leao napokon kývol na lukratívnu ponuku z Istanbulu, kam by mal doraziť už počas víkendu.
Odchod z San Sira sprevádzali silné emócie. „Je to ťažké. Rozlúčil som sa so spoluhráčmi, klub mi po celý čas pomáhal rásť a ukázal mi, čo znamená hrať na tej najvyššej úrovni. Priznávam, že som veľa plakal, tie emócie k tomu jednoducho patria,“ uviedol Leao v rozhovore pre italskú stanicu Sky Sport.