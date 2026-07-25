Futbalové prestupy ONLINE: Real sa usiluje získať najlepšieho hráča MS 2026 (25. júl)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 25. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - sobota, 25. júl
Atlético priviedlo novú posilu z PSG
11:55 Kórejský záložník Lee Kang-in prestúpil z Paríž St. Germain do Atlética Madrid, s ktorým podpísal päťročnú zmluvu.
Podľa agentúry AFP španielsky celok za dvadsaťpäťročného futbalistu zaplatil 40 miliónov eur.
Do Sparty mieri Haalandov brantranec
11:30 Futbalová Sparta získala nórskeho útočníka Jonatana Brunesa z Rakówa Čenstochová.
Bratranec hviezdy Manchestru City Erlinga Haalanda podpísal na Letnej viacročnú zmluvu. Pražský klub to uviedol na svojom webe.
Malo by ísť o rekordný prestup do českej ligy. Podľa poľských médií zaplatí Sparta za dvadsaťpäťročného hráča okolo šesť miliónov eur a k tomu prípadné bonusy.
Ružomberok získal českého stredopoliara
11:10 Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok angažoval Čecha Kevina Huňu. S 21-ročným stredopoliarom podpísal zmluvu do roku 2029.
Huňa prišiel zo Sigmy Olomouc na skúšku začiatkom letnej prípravy. Absolvoval aj prípravné zápasy a napokon sa ho ružomberský klub rozhodol angažovať.
„Pred začiatkom prípravy volal môj agent, že Ružomberok by mal záujem ma vidieť na tréningoch a potom, že sa uvidí. Som rád, že som v tejto skúške uspel a došlo k podpisu zmluvy. Od toho kroku očakávam predovšetkým kariérny posun. Doteraz som hrával za 'béčko' Olomouca. Chcem zabojovať o miesto v zostave a odohrať čo najviac minút,“ uviedol Huňa.
Tréner Ružomberka Jaroslav Köstl povedal, že mladý stredopoliar je výborne technicky vybavený hráč: „V priebehu svojej doterajšej kariéry bol produktívny. Veríme, že u nás sa bude aj ďalej rozvíjať a stane sa platným členom kádra.“ Mužstvo vstúpi do nového ročníka Niké ligy v nedeľu, o 17.00 h doma privíta Dunajskú Stredu.
Real Madrid začal pracovať na príchode Rodriho
9:20 Španielsky veľkoklub Real Madrid intenzívne pripravuje transfer záložníka Rodriho z Manchesteru City.
Hoci oficiálne rokovania medzi zástupcami oboch klubov zatiaľ neodštartovali, vo vedení „bieleho baletu“ panuje presvedčenie, že 30-ročný reprezentant v priebehu letného prestupového obdobia posilní ich kádra. Informáciu priniesol portál The Athletic.
Ešte pred niekoľkými týždňami pritom vedenie madridského tímu akýkoľvek záujem o skúseného stredopoliara odmietalo.
Situácia sa však radikálne zmenila po nedávnom svetovom šampionáte, kde Rodri svojimi výkonmi doviedol Španielsko k zisku titulu, vyhlásili ho za najlepšieho hráča turnaja a definitívne presvedčil vedenie Realu.
Situácia v Manchesteri City však zostáva otvorená. Hráč má s anglickým klubom platný kontrakt do roku 2027 a vedenie sa snaží o jeho zotrvanie na Etihad Stadium.
Nový kormidelník City Enzo Maresca na svojej prvej tlačovej konferencii potvrdil, že s Rodrim počíta do nadchádzajúceho ročníka 2026/2027, a to aj napriek tomu, že futbalistu v najbližšom čase čaká operácia chrbta.
Hromada mieri do Grécka
9:25 Slovenský futbalista Jakub Hromada sa stal posilou účastníka gréckej najvyššej súťaže Iraklisu Solún.
Tridsaťročný stredopoliar má za sebou dvojročné pôsobenie v drese rumunského Rapidu Bukurešť.
V predchádzajúcom ročníku odohral 27 súťažných duelov, na svoje konto si pripísal jeden presný zásah.
Vozinha má nový klub
9:20 Kapverdský futbalový brankár Vozinha, ktorý sa preslávil na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku, pokračuje vo svojej hráčskej kariére.
Štyridsaťročný veterán podpísal zmluvu s účastníkom najvyššej čilskej súťaže Colo-Colo.
Bývalý brankár AS Trenčín sa stal jednou z najväčších ikon nedávneho šampionátu. Hneď na jeho začiatku sa výrazne zaslúžil o bezgólovú remízu s neskoršími majstrami sveta Španielmi a Kapverdy podržal svojimi výkonmi aj v ďalších zápasoch.