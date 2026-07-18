    Futbalové prestupy ONLINE: Aston Villa získala hráča, ktorý oslnil na MS (18. júl)

    Hráč Švajčiarska Johan Manzambi.
    Hráč Švajčiarska Johan Manzambi. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|18. júl 2026 o 09:15 (aktualizované 18. júl 2026 o 11:06)
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v sobotu 18. júla. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 18. júla.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - sobota, 18. júl

    Aubameyang posilní nováčika La Ligy

    11:05 Gabonský futbalový reprezentant Pierre-Emerick Aubameyang prestúpil z francúzskeho Olympique Marseille do španielskeho Deportiva La Coruňa. Tridsaťsedemročný útočník podpísal s nováčikom La Ligy dvojročný kontrakt.

    Aubameyang odchádza z Marseille napriek tomu, že mal ešte rok platnú zmluvu. Za francúzsky klub nastúpil na 92 zápasov, v ktorých strelil 44 gólov. Gabončan sa vrátil do Európy v roku 2025 po sezóne strávenej v saudskoarabskom Al-Qadsiah.

    V minulosti pôsobil vo viacerých elitných európskych kluboch vrátane Borussie Dortmund, Arsenalu či Chelsea. Zahral si už aj v Španielsku, keď pred štyrmi rokmi strávil šesť mesiacov v Barcelone. V drese „Blaugranas“ si pripísal 13 gólov v 24 stretnutiach, pripomenula agentúra AFP.

    Skalica posilnila obranu mladým Slovákom z Liberca.

    10:11 Novou posilou MFK Skalica sa stal slovenský futbalový obranca Martin Rýzek. Dvadsaťjedenročný stopér prichádza do tímu účastníka Niké ligy na hosťovanie z českého FC Slovan Liberec do konca jesennej časti sezóny.

    Rodák zo Senice je odchovanec tamojšieho futbalu, neskôr pôsobil aj v Spartaku Trnava. Slovensko reprezentoval v kategórii do 19 rokov. „Skalica je kúsok od Senice, takže sa prakticky vraciam domov.

    Rovnako ma zaujal aj herný prejav Skalice, ktorým sa prezentovala v jarnej časti. Mužstvo chce hrať aktívne, nie alibisticky, a práve to ma oslovilo,“ uviedol 190 centimetrov vysoký obranca pre klubový web. V novom pôsobisku bude nosiť dres s číslom päť.

    Rýzek absolvoval s tímom už aj prvý tréning a podľa vlastných slov sa chce čo najrýchlejšie adaptovať a pomôcť mužstvu k úspešnej jesennej časti sezóny.

    Aston Villu posilní objav posledných MS

    9:08 Anglický futbalový klub Aston Villa oznámil svoju prvú letnú posilu. Stal sa ňou 20-ročný švajčiarsky stredopoliar Johan Manzambi, ktorý prestúpil do štvrtého tímu uplynulého ročníka Premier League za 50 miliónov libier z nemeckého Freiburgu.

    Manzambi očaril na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku, keď si vo štyroch zápasoch pripísal tri góly a dve asistencie. Následne sa zranil a Švajčiarom už v osemfinále proti Kolumbii (0:0, 4:3 po rozstrele z 11 m) a štvrťfinále proti Argentíne (1:3 pp) nepomohol.

    Dvadsaťročný talentovaný stredopoliar si už proti svojmu novému zamestnávateľovi zahral, keď v drese Freiburgu nestačil na „Villans“ v uplynulom finále Európskej ligy v Istanbule (0:3).

    „Som veľmi šťastný a nadšený, že si môžem zahrať za toto mužstvo. Je to veľký klub v Anglicku, ktorý hrá v Lige majstrov. Verím, že budem podávať podobné výkony ako na svetovom šampionáte či vo Freiburgu,“ citovala Manzambiho agentúra AFP.

    Tím vedený trénerom Unaiom Emerym je údajne blízko aj k zisku druhej posily do stredu poľa po odchode Youriho Tielemansa do Manchestru United. Do klubu z Birminghamu by sa mal sťahovať Joao Gomes z druholigového Wolverhamptonu.

    Salah blízko k prestupu do Turecka

    7:40 Turecký futbalový klub Besiktas Istanbul sa podľa televízie beIN Sports už údajne dohodol s egyptským reprezentantom Mohamedom Salahom na základných finančných podmienkach zmluvy. Klub predložil 34-ročnému krídelníkovi oficiálnu ponuku, o jej detailoch ešte strany rokujú.

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