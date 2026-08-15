    Futbalové prestupy ONLINE: Hancko má nového spoluhráča, stál 40 miliónov (15. august)

    Argentínsky futbalista Cristian Romero počas MS 2026.
    Argentínsky futbalista Cristian Romero počas MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|15. aug 2026 o 10:00
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v sobotu 15. augusta. Sledujte minútu po minúte.

    Letné futbalové prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo.

    V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 15. augusta.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - sobota, 15. august

    Romero mení Londýn za Madrid

    10:00 Argentínsky obranca Cristian Romero prestúpil z Tottenhamu Hotspur do Atlética Madrid. Dvadsaťosemročný stopér sa tak v španielskom klube stane spoluhráčom slovenského reprezentanta Dávida Hancka.

    Podľa portálu The Athletic zaplatí Atlético približne 40 miliónov eur.

    Romero podpísal s madridským klubom kontrakt až do konca júna 2031, pričom Tottenham si zabezpečil 15-percentný podiel z ďalšieho predaja hráča.

    Za Spurs odohral argentínsky futbalista 123 stretnutí v Premier League. Výraznou mierou sa podieľal na triumfe v Európskej lige v sezóne 2024/2025, ktorým Tottenham ukončil 17-ročné čakanie na trofej.

    Futbal

    Futbal

    Argentínsky futbalista Cristian Romero počas MS 2026.
    Argentínsky futbalista Cristian Romero počas MS 2026.
    Futbalové prestupy ONLINE: Hancko má nového spoluhráča, stál 40 miliónov (15. august)
    dnes 10:00
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