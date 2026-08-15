Futbalové prestupy ONLINE: Hancko má nového spoluhráča, stál 40 miliónov (15. august)

Letné futbalové prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo.
V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 15. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - sobota, 15. august
Romero mení Londýn za Madrid
10:00 Argentínsky obranca Cristian Romero prestúpil z Tottenhamu Hotspur do Atlética Madrid. Dvadsaťosemročný stopér sa tak v španielskom klube stane spoluhráčom slovenského reprezentanta Dávida Hancka.
Podľa portálu The Athletic zaplatí Atlético približne 40 miliónov eur.
Romero podpísal s madridským klubom kontrakt až do konca júna 2031, pričom Tottenham si zabezpečil 15-percentný podiel z ďalšieho predaja hráča.
Za Spurs odohral argentínsky futbalista 123 stretnutí v Premier League. Výraznou mierou sa podieľal na triumfe v Európskej lige v sezóne 2024/2025, ktorým Tottenham ukončil 17-ročné čakanie na trofej.