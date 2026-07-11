    Futbalové prestupy ONLINE: Kolín nad Rýnom posilnil obranu voľným hráčom

    Gideon Mensah.
    Gideon Mensah. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    Sportnet, TASR|11. júl 2026 o 11:13 (aktualizované 11. júl 2026 o 11:58)
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v sobotu 11. júla. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 11. júla.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - sobota, 11. júl

    Tabakovič prestupuje do Rakúska

    11:56 Futbalový útočník Haris Tabakovič prestúpil z Hoffenheimu do Salzburgu. Tridsaťdvaročný bosniansky reprezentant uzavrel v novom pôsobisku trojročnú zmluvu. 17-násobní rakúski majstri o tom informovali na svojej internetovej stránke.

    Ghanský reprezentant podpísal dvojročnú zmluvu s Kolínom nad Rýnom

    11:09 Futbalový obranca a ghanský reprezentant Gideon Mensah ako voľný hráč podpísal dvojročnú zmluvu s Kolínom nad Rýnom. Štrnásty tím uplynulého bundesligového ročníka o príchode účastníka majstrovstiev sveta informoval na svojom webe.

    Dvadsaťsedemročný Mensah posledné štyri sezóny strávil v Auxerre, kde mu vypršal kontrakt. Predtým pôsobil aj v Bordeaux či portugalskom tíme Guimaraes. Za Ghanu si pripísal 44 štartov a v jej drese sa predstavil na dvoch svetových šampionátoch. Na tom tento rok odohral všetky štyri zápasy, pre "Čierne hviezdy" turnaj skončil v úvodnom vyraďovacom kole, v ktorom nestačili na Kolumbiu.

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