Futbalové prestupy ONLINE: Kolín nad Rýnom posilnil obranu voľným hráčom

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 11. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - sobota, 11. júl
Tabakovič prestupuje do Rakúska
11:56 Futbalový útočník Haris Tabakovič prestúpil z Hoffenheimu do Salzburgu. Tridsaťdvaročný bosniansky reprezentant uzavrel v novom pôsobisku trojročnú zmluvu. 17-násobní rakúski majstri o tom informovali na svojej internetovej stránke.
Ghanský reprezentant podpísal dvojročnú zmluvu s Kolínom nad Rýnom
11:09 Futbalový obranca a ghanský reprezentant Gideon Mensah ako voľný hráč podpísal dvojročnú zmluvu s Kolínom nad Rýnom. Štrnásty tím uplynulého bundesligového ročníka o príchode účastníka majstrovstiev sveta informoval na svojom webe.
Dvadsaťsedemročný Mensah posledné štyri sezóny strávil v Auxerre, kde mu vypršal kontrakt. Predtým pôsobil aj v Bordeaux či portugalskom tíme Guimaraes. Za Ghanu si pripísal 44 štartov a v jej drese sa predstavil na dvoch svetových šampionátoch. Na tom tento rok odohral všetky štyri zápasy, pre "Čierne hviezdy" turnaj skončil v úvodnom vyraďovacom kole, v ktorom nestačili na Kolumbiu.