Nemecký záložník mení Dortmund za Ajax. Futbalové prestupy ONLINE: (1. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 1. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - sobota, 1. august
Kreatívny záložník posilní Ajax Amsterdam
8:36 Bývalý nemecký futbalový reprezentant Julian Brandt bude po sedemročnom angažmáne v Borussii Dortmund obliekať dres Ajaxu Amsterodam. So slávnym holandským klubom podpísal 30-ročný záložník zmluvu do roku 2029. Ajax to uviedol na svojom webe.
"Rokovali sme s ním niekoľko mesiacov a mohol podpísať zmluvu s inými klubmi. Získavame v ňom špičkového hráča s obrovskými skúsenosťami a fantastickou mentalitou, "povedal technický riaditeľ klubu Jordi Cruyff.
Brandt, ktorý má na konte 48 reprezentačných štartov, si vyskúša prvý zahraničný angažmán. Do Dortmundu prišiel v roku 2019 z Bayeru Leverkusen.