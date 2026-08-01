    Nemecký záložník mení Dortmund za Ajax. Futbalové prestupy ONLINE: (1. august)

    Julian Brandt.
    Julian Brandt. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, CTK|1. aug 2026 o 08:41
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v sobotu 1. augusta. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 1. augusta.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - sobota, 1. august

    Kreatívny záložník posilní Ajax Amsterdam

    8:36 Bývalý nemecký futbalový reprezentant Julian Brandt bude po sedemročnom angažmáne v Borussii Dortmund obliekať dres Ajaxu Amsterodam. So slávnym holandským klubom podpísal 30-ročný záložník zmluvu do roku 2029. Ajax to uviedol na svojom webe.

    "Rokovali sme s ním niekoľko mesiacov a mohol podpísať zmluvu s inými klubmi. Získavame v ňom špičkového hráča s obrovskými skúsenosťami a fantastickou mentalitou, "povedal technický riaditeľ klubu Jordi Cruyff.

    Brandt, ktorý má na konte 48 reprezentačných štartov, si vyskúša prvý zahraničný angažmán. Do Dortmundu prišiel v roku 2019 z Bayeru Leverkusen.

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