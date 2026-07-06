Futbalové prestupy ONLINE: Do Ružomberka sa vracia Čech, Spurs s rekordným prestupom

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok 6. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - pondelok, 6. júl
Monaco povedie Brazílčan Luis
15:15 Novým trénerom futbalistov AS Monaco sa stal Brazílčan Filipe Luis. Štyridsaťročný kouč, ktorý naposledy viedol v rodnej krajine Flamengo, podpísal v pondelok s klubom francúzskej Ligue 1 zmluvu do júna 2028.
Filipe Luis priviedol vlani Flamengo k titulu v brazílskej lige i k triumfu v Pohári osloboditeľov. S tímom účinkoval aj na minuloročných MS klubov. Bývalý obranca brazílskej reprezentácie, Atletica Madrid či FC Chelsea odišiel z lavičky Flamenga v marci a odvtedy bol bez angažmánu.
Monaco skončilo v minulej sezóne Ligue 1 na siedmom mieste tabuľky a čaká ho účasť v play off Konferenčnej ligy. Informáciu priniesla agentúra AP.
Ružomberku sa upísal český stredopoliar
14:30 Novou posilou futbalistov MFK Ružomberok sa stal český stredopoliar Filip Souček, s ktorým Liptáci podpísali trojročnú zmluvu.
Po prvý raz prišiel pod Čebrať v januári 2024 na hosťovanie zo Sparty. V jarnej časti vtedy za Ružomberok odohral 12 zápasov v Niké lige. Potom prestúpil do Tatrana Prešov, kde si pripísal 19 prvoligových štartov.
„Som rád, že som tu. Celý prestup bol pre rokovania s Prešovom zložitejší. Preto ďakujem ružomberskému klubu za trpezlivosť a za to, že to dotiahol do úspešného konca. Teším sa na prípravu, na najbližšie zápasy a potom samotnú súťaž. Chcem hrávať a čo najviac pomôcť tímu. Verím, že v tabuľke sa budeme pohybovať čo najvyššie," uviedol pre TASR Filip Souček.
Forest povedie Rakúšan
13:45 Novým trénerom futbalistov Nottinghamu Forest sa stal Rakúšan Oliver Glasner.
Bývalý kormidelník Crystal Palace nahradil vo funkcii Portugalčana Vitora Pereiru a stal sa piatym koučom Forest za menej ako rok.
S londýnskym tímom vyhral v sezóne 2024/2025 FA Cup a v uplynulom ročníku triumfoval v Konferenčnej lige. Na konte má aj titul v Európskej lige s Frankfurtom v sezóne 2021/2022.
Do Tottenhamu prichádza Tonali
13:45 Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur angažoval talianskeho reprezentanta Sandra Tonaliho z Newcastlu United.
S 26-ročným defenzívnym stredopoliarom podpísal šesťročnú zmluvu a zaplatil zaňho 100 miliónov libier, čo je klubový rekord.
Tonali prišiel do Newcastlu v lete 2023 z AC Miláno. Za „straky“ odohral 110 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil desať gólov, na ďalších desať prihral a pomohol tímu získať prvú trofej po 70 rokoch, keď s ním vlani získal anglický Ligový pohár.