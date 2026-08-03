Futbalové prestupy ONLINE: Český brankár do Premier League ako tretí najdrahší (3. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 2. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - pondelok, 3. august
Brankár Horníček prestúpil do Newcastlu ako tretí najdrahší
12:00 Brankár Lukáš Horníček prestúpil z Bragy do Newcastlu a v anglickom klube podpísal päťročnú zmluvu.
S prestupovou sumou 30 miliónov eur sa stal tretím najdrahším českým futbalistom. „Straky“ prestup potvrdili na klubovej webovej stránke. Rodák z Vysokého Mýta cez víkend odletel do tréningového kempu Newcastlu v Španielsku, aby dokončil prestup po tom, čo klub aktivoval jeho výstupnú klauzulu.
Horníček je rovnako drahý ako obranca Ladislav Krejčí pri prestupe z Girony do Wolverhamptonu. Drahší boli iba Patrik Schick (42 miliónov eur pri prestupe zo Sampdorie Janov do AS Rím v roku 2017) a český rekordér Pavel Nedvěd (45 miliónov eur v roku 2001 pri odchode z Lazia Rím do Juventusu).
„Posledných pár dní bolo ako emocionálna horská dráha. Od chvíle, keď som sa o prestupe dozvedel prvýkrát. A teraz som veľmi šťastný, že som tu,“ povedal český reprezentant.
Van Kessel bude hrať za Stropkov
11:55 Futbalový reprezentant Curacaa Gino van Kessel bude pokračovať v kariére v slovenskom treťoligovom klube MŠK Tesla Stropkov.
Účastník III. ligy oznámil príchod skúseného 33-ročného útočníka prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti.
Camara sa stal novou posilou Slovana Bratislava
11:10 Gambijský futbalový útočník Suleiman Camara sa stal novou posilou Slovana Bratislava. Španielsky rodák prestupuje k „belasým“ z Racingu Santander, s ktorým vybojoval triumf v druhej najvyššej španielskej súťaži.
Slovenský majster informoval o podpise štvorročnej zmluvy na svojej oficiálnej webovej stránke.