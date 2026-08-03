    Futbalové prestupy ONLINE: Český brankár do Premier League ako tretí najdrahší (3. august)

    Lukáš Horníček
    Lukáš Horníček (Autor: Newcastle Utd Turkey)
    Sportnet, ČTK, TASR|3. aug 2026 o 12:38
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v pondelok 3. augusta. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 2. augusta.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - pondelok, 3. august

    Brankár Horníček prestúpil do Newcastlu ako tretí najdrahší

    12:00 Brankár Lukáš Horníček prestúpil z Bragy do Newcastlu a v anglickom klube podpísal päťročnú zmluvu.

    S prestupovou sumou 30 miliónov eur sa stal tretím najdrahším českým futbalistom. „Straky“ prestup potvrdili na klubovej webovej stránke. Rodák z Vysokého Mýta cez víkend odletel do tréningového kempu Newcastlu v Španielsku, aby dokončil prestup po tom, čo klub aktivoval jeho výstupnú klauzulu.

    Horníček je rovnako drahý ako obranca Ladislav Krejčí pri prestupe z Girony do Wolverhamptonu. Drahší boli iba Patrik Schick (42 miliónov eur pri prestupe zo Sampdorie Janov do AS Rím v roku 2017) a český rekordér Pavel Nedvěd (45 miliónov eur v roku 2001 pri odchode z Lazia Rím do Juventusu).

    „Posledných pár dní bolo ako emocionálna horská dráha. Od chvíle, keď som sa o prestupe dozvedel prvýkrát. A teraz som veľmi šťastný, že som tu,“ povedal český reprezentant.

    Van Kessel bude hrať za Stropkov

    11:55 Futbalový reprezentant Curacaa Gino van Kessel bude pokračovať v kariére v slovenskom treťoligovom klube MŠK Tesla Stropkov.

    Účastník III. ligy oznámil príchod skúseného 33-ročného útočníka prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti.

    Camara sa stal novou posilou Slovana Bratislava

    11:10 Gambijský futbalový útočník Suleiman Camara sa stal novou posilou Slovana Bratislava. Španielsky rodák prestupuje k „belasým“ z Racingu Santander, s ktorým vybojoval triumf v druhej najvyššej španielskej súťaži.

    Slovenský majster informoval o podpise štvorročnej zmluvy na svojej oficiálnej webovej stránke.

    Futbal

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    Lukáš Horníček
    Lukáš Horníček
    Futbalové prestupy ONLINE: Český brankár do Premier League ako tretí najdrahší (3. august)
    dnes 12:38
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