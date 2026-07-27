Futbalové prestupy ONLINE: Ukrajinský útočník mení klub v Serie A, mieri na hosťovanie (27. júl)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok 27. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - pondelok, 27. júl
Bologna sa dohodla s AS Rím na hosťovaní Dovbyka
13:40 Bologna sa dohodla s AS Rím na hosťovaní Arťoma Dovbyka, je to hotová vec! Dohoda platí do júna 2027.
Dovbyk ponuku prijal a v utorok odcestuje na lekársku prehliadku.
Pirlo nebude trénerom Talianska
11:35 Andrea Pirlo sa nestane novým trénerom talianskej futbalovej reprezentácie. Štyridsaťsedemročný kouč dubajského klubu United FC, ktorý bol považovaný za hlavného favorita na prevzatie národného tímu po Gennarovi Gattusovi, v pondelok na Instagrame uviedol, že zväz rokovania ukončil.
„Včera v noci som sa dozvedel, že už nie som kandidátom na post hlavného trénera talianskej reprezentácie,“ napísal majster sveta z roku 2006.