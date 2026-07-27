    Futbalové prestupy ONLINE: Ukrajinský útočník mení klub v Serie A, mieri na hosťovanie (27. júl)

    Na snímke Artem Dovbyk.
    Na snímke Artem Dovbyk. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|27. júl 2026 o 13:40
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v pondelok 27. júla. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok 27. júla.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - pondelok, 27. júl

    Bologna sa dohodla s AS Rím na hosťovaní Dovbyka

    13:40 Bologna sa dohodla s AS Rím na hosťovaní Arťoma Dovbyka, je to hotová vec! Dohoda platí do júna 2027.

    Dovbyk ponuku prijal a v utorok odcestuje na lekársku prehliadku.

    Pirlo nebude trénerom Talianska

    11:35 Andrea Pirlo sa nestane novým trénerom talianskej futbalovej reprezentácie. Štyridsaťsedemročný kouč dubajského klubu United FC, ktorý bol považovaný za hlavného favorita na prevzatie národného tímu po Gennarovi Gattusovi, v pondelok na Instagrame uviedol, že zväz rokovania ukončil.

    „Včera v noci som sa dozvedel, že už nie som kandidátom na post hlavného trénera talianskej reprezentácie,“ napísal majster sveta z roku 2006.

    Futbal

    Futbal

    Na snímke Artem Dovbyk.
    Na snímke Artem Dovbyk.
    Futbalové prestupy ONLINE: Ukrajinský útočník mení klub v Serie A, mieri na hosťovanie (27. júl)
    dnes 13:40
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