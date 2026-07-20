    Futbalové prestupy ONLINE: Aston Villa kúpila brazílskeho stredopoliara z Wolverhamptonu (20. júl)

    Mathias Jensen a Joao Gomes.
    Mathias Jensen a Joao Gomes. (Autor: TASR/PA via AP)
    Sportnet, ČTK, TASR|20. júl 2026 o 13:30
    ShareTweet0

    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v pondelok 20. júla. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok 20. júla.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - pondelok, 20. júl

    Aston Villa našla náhradu za Tielemansa

    13:25 Brazílsky futbalista Joao Gomes sa stal novou posilou anglickej Aston Villy. K účastníkovi Premier League prichádza 25-ročný reprezentačný stredopoliar z konkurenčného Wolverhamptonu Wanderers za takmer 45 miliónov eur.

    Vedenie klubu reaguje na avizovaný odchod reprezentanta Anglicka Morgana Rogersa do Chelsea. Po absolvovaní zdravotnej prehliadky by sa 23-ročný záložník mal stať historicky najdrahšou posilou klubu. Gomes bol súčasťou Wolverhamptonu od januára 2023, okrem toho si na svoje konto zapísal desať reprezentačných štartov za Brazíliu.

    Aktuálny víťaz Európskej ligy získal v letnom prestupovom období už druhú významnú posilu, pred pár dňami skompletizoval angažovanie reprezentanta Švajčiarska Johana Manzambiho. Informovala agentúra AFP.

    Futbal

    Futbal

    Tigran Barseghjan.
    Tigran Barseghjan.
    Opora Slovana vynechá oba duely s Iberiou. Svalové zranenie vyradilo útočníka z hry
    dnes 13:371
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Futbalové prestupy ONLINE: Aston Villa kúpila brazílskeho stredopoliara z Wolverhamptonu (20. júl)