Futbalové prestupy ONLINE: Aston Villa kúpila brazílskeho stredopoliara z Wolverhamptonu (20. júl)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok 20. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - pondelok, 20. júl
Aston Villa našla náhradu za Tielemansa
13:25 Brazílsky futbalista Joao Gomes sa stal novou posilou anglickej Aston Villy. K účastníkovi Premier League prichádza 25-ročný reprezentačný stredopoliar z konkurenčného Wolverhamptonu Wanderers za takmer 45 miliónov eur.
Vedenie klubu reaguje na avizovaný odchod reprezentanta Anglicka Morgana Rogersa do Chelsea. Po absolvovaní zdravotnej prehliadky by sa 23-ročný záložník mal stať historicky najdrahšou posilou klubu. Gomes bol súčasťou Wolverhamptonu od januára 2023, okrem toho si na svoje konto zapísal desať reprezentačných štartov za Brazíliu.
Aktuálny víťaz Európskej ligy získal v letnom prestupovom období už druhú významnú posilu, pred pár dňami skompletizoval angažovanie reprezentanta Švajčiarska Johana Manzambiho. Informovala agentúra AFP.