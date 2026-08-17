Futbalové prestupy ONLINE: Kolumbíjčan mení klub, no ostáva v Taliansku (17. august)

Letné futbalové prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo.
V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a u nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok, 17. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - pondelok, 17. august
Lucumi prestúpil v rámci Serie A
10:20 Kolumbijský futbalista Jhon Lucumi prestúpil z Bologne do Juventusu Turín. Taliansky klub v pondelok na svojom webe informoval, že 28-ročný stredný obranca podpísal zmluvu do konca júna 2030.
Odchovanec kolumbijského Deportiva Cali debutoval na profesionálnej úrovni ako 17-ročný a v roku 2018 prestúpil do Genku, kde sa zaradil medzi najlepších obrancov belgickej ligy.
V roku 2022 ho angažovala Bologna, v ktorej drese Lucumi nastúpil do 152 zápasov vo všetkých súťažiach počas uplynulých štyroch sezón a premiérovo nastúpil aj v Lige majstrov.
„Juventus angažoval hráča na vrchole jeho síl, ktorý je okamžite pripravený pomôcť tímu v sezóne 2026/27,“ uviedol taliansky veľkoklub na svojom webe.