    Futbalové prestupy ONLINE: Kolumbíjčan mení klub, no ostáva v Taliansku (17. august)

    Jhon Lucumi.
    Jhon Lucumi. (Autor: TASR/AP)
    TASR|17. aug 2026 o 10:36
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v pondelok, 17. augusta. Sledujte minútu po minúte.

    Letné futbalové prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo.

    V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a u nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok, 17. augusta.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - pondelok, 17. august

    Lucumi prestúpil v rámci Serie A

    10:20 Kolumbijský futbalista Jhon Lucumi prestúpil z Bologne do Juventusu Turín. Taliansky klub v pondelok na svojom webe informoval, že 28-ročný stredný obranca podpísal zmluvu do konca júna 2030.

    Odchovanec kolumbijského Deportiva Cali debutoval na profesionálnej úrovni ako 17-ročný a v roku 2018 prestúpil do Genku, kde sa zaradil medzi najlepších obrancov belgickej ligy.

    V roku 2022 ho angažovala Bologna, v ktorej drese Lucumi nastúpil do 152 zápasov vo všetkých súťažiach počas uplynulých štyroch sezón a premiérovo nastúpil aj v Lige majstrov.

    „Juventus angažoval hráča na vrchole jeho síl, ktorý je okamžite pripravený pomôcť tímu v sezóne 2026/27,“ uviedol taliansky veľkoklub na svojom webe.

    Futbal

    Futbal

    Jhon Lucumi.
    Jhon Lucumi.
    Futbalové prestupy ONLINE: Kolumbíjčan mení klub, no ostáva v Taliansku (17. august)
    dnes 10:36
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