Futbalové prestupy ONLINE: Škriniarovo Fenerbahce zaplatilo za Angličana 39 miliónov eur

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v stredu 15. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - streda, 15. júl
Škriniarovo Fenerbahce posilnilo útok
11:15 Anglický futbalový útočník Mason Greenwood prestúpil z Olympique Marseille do Fenerbahce Istanbul za 39 miliónov eur. V tureckom tíme pôsobí aj slovenský reprezentant Milan Škriniar.
Dvadsaťštyriročný Greenwood podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu na štyri sezóny. „Je to najväčší klub v Turecku a už sa neviem dočkať, kedy začnem,“ vyhlásil útočník, o ktorého sa zaujímalo aj Atletico Madrid.
Fenerbahce nezískalo domáci titul od roku 2014, zatiaľ čo jeho mestský rival Galatasaray vyhral v tomto období sedem titulov vrátane posledných štyroch.
Greenwood odštartoval kariéru v Manchestri United, no klub ho v roku 2022 suspendoval po tom, čo ho obvinili z napadnutia mladej ženy po zverejnení fotografií a videí na internete. Greenwooda následne obvinili z pokusu o znásilnenie a nátlakového správania, no prípad neskôr stiahli.
Z Manchestru odišiel na hosťovanie do Getafe, kde odohral 36 zápasov, strelil desať gólov a na ďalších šesť prihral. Následne prestúpil za 26 miliónov eur do Marseille. Počas dvoch sezón v jeho farbách nastúpil na 81 duelov, strelil 48 gólov a pridal 17 asistencií. Informovala agentúra AP.