Futbalové prestupy ONLINE: Prezident Barcelony potvrdil príchod posily z Dortmundu

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok 13. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - pondelok, 13. júl
Prezident Barcelony potvrdil príchod Adeyemiho
10:25 Nemecký stredopoliar Karim Adeyemi odchádza z Borussie Dortmund do Barcelony.
Prezident katalánskeho klubu Joan Laporta uviedol, že dvadsaťštyriročný futbalista má pripravenú zmluvu do roku 2031.
Ofenzívny hráč už v nedeľu chýbal na výkonnostných testoch Borussie, v ktorej po príchode zo Salzburgu strávil štyri roky.
Podľa médií dostane Dortmund za prestup 22 miliónov eur plus ďalších sedem miliónov eur na bonusoch.
„Z Adeyemiho máme veľkú radosť. Sledujeme ho už dlhší čas. Je nebezpečný a rýchly,“ povedal Laporta španielskym novinárom na majstrovstvách sveta v Dallase.
Adeyemi sa v Barcelone opäť stretne s trénerom Hansim Flickom, ktorý ho v septembri 2021 prvýkrát povolal do reprezentácie. Odvtedy odohral Adeyemi za nemecký výber 11 zápasov, na tohtoročných majstrovstvách sveta však chýbal.