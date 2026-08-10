Futbalové prestupy ONLINE: Rodri zrejme zostane v Manchestri City (10. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok 10. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - pondelok, 10. august
Bayern si upísal Senegalčana
18:09 Úradujúci nemecký futbalový majster Bayern Mníchov podpísal so senegalským reprezentantom Barom Sapokom Ndiayem prvú profesionálnu zmluvu s platnosťou do 30. júna 2031.
Osemnásťročný stredopoliar prišiel do klubu v zime pôvodne na hosťovanie z akadémie Gambinos Stars Africa v Gambii.
Ndiaye zaujal v druhej polovici sezóny štyrmi súťažnými zápasmi, ktoré mu vyniesli trvalý prestup do Bayernu. Navyše dostal aj pozvánku do senegalskej reprezentácie na MS v USA, Kanade a Mexiku, kde si pripísal jeden štart.
„Splnil sa mi sen. Som veľmi šťastný a chcem byť príkladom pre ostatných mladých hráčov z Gambinos Stars, že je možné dostať sa do jedného z najväčších tímov na svete,“ citovala mladíka agentúra DPA.
Marmoush sa má rozhodnúť sám
17:57 Egyptský futbalový útočník Omar Marmoush sa musí sám rozhodnúť, či zostane v Manchestri City. V pondelok to povedal tréner tímu Enzo Maresca.
Dvadsaťsedemročný Egypťan si od príchodu z Eintrachtu Frankfurt v januári 2025 nedokázal vybudovať trvalé miesto v základnej zostave. V Premier League nastúpil v 22 dueloch, ďalších 15 štartov si pripísal z lavičky.
Pozíciu mu komplikuje konkurencia, keďže voľbou číslo 1 pre post hrotového útočníka je nórsky kanonier Erling Haaland.
„Hráči každý deň pracujú a chcú hrať, takže keď nenastupujú, nie sú spokojní. Omar minulý rok nehral veľa a pravdepodobne chce dostať viac minút. Neznamená to, že ich tu nemôže dostať, ale je to aj jeho rozhodnutie. Musí sa rozhodnúť,“ citovala Marescu agentúra DPA.
Marmoush sa pritom dvakrát presadil v nedeľnom prípravnom zápase v Soule proti Atleticu Madrid, v ktorom City zvíťazilo 3:1.
Maresca hráčovu situáciu prirovnal k brankárovi Jamesovi Traffordovi, ktorý minulý týždeň odišiel do Leedsu. Marmoush má s manchesterským klubom podpísaný kontrakt do leta 2029.
Barcelona odmietla ponuku na Toressa
17:56 Vedenie španielskeho futbalového klubu FC Barcelona odmietlo prvú ponuku Paríža St. Germain na prestup útočníka Ferrana Torresa.
Víťaz Ligy majstrov a úradujúci francúzsky šampión ponúkol za španielskeho reprezentanta približne 40 miliónov eur, informoval zdroj z katalánskeho klubu.
„Rokovania medzi Barcou a PSG stále prebiehajú,“ uviedol pre AFP nemenovaný zdroj a potvrdil tak správy denníka Mundo Deportivo.
Podľa španielskych médií sa majster sveta a strelec víťazného gólu z finále MS 2026 proti Argentíne (1:0 pp) dohodol na príchode s PSG, kde by sa pripojil k svojmu bývalému trénerovi v národnom tíme Luisovi Enriquemu.
Torresovi vyprší zmluva na Camp Nou v júni 2027, 26-ročný útočník v nedávnych rozhovoroch nechcel špecifikovať svoju budúcnosť: „Mám zmluvu s Barcelonou, ale vo futbale nikdy neviete. Len čakám na správne rozhodnutie.“
Torres, ktorý prestúpil do Barcelony v roku 2021 z Manchestru City za viac ako 55 miliónov eur, hral pod vedením trénera Hansiho Flicka väčšinou na poste stredného útočníka.
Často však naskakoval do zápasov len ako náhradník. Svoju profesionálnu kariéru odštartoval vo Valencii, v uplynulých dvoch sezónach strelil 40 gólov v 94 zápasoch vo všetkých súťažiach. V španielskej reprezentácii má na konte 25 gólov v 65 dueloch.
Rodri bude pokračovať v Man City, hovorí tréner
8:35 Tréner futbalistov Manchestru City Enzo Maresca je presvedčený, že španielsky stredopoliar Rodri sa vráti do tímu aj napriek pretrvávajúcim prestupovým špekuláciám.
„Citizens“ odmietli minulý týždeň ponuku 45 miliónov eur z Barcelony za víťaza Zlatej lopty za rok 2024.
O služby 30-ročného majstra sveta mal záujem aj rival katalánskeho veľkoklubu Real Madrid, ale podľa agentúry DPA City neuvažuje o prestupe, pokiaľ sa ponuka nevyšplhá na približne 80 miliónov eur.
Rodri, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča nedávnych MS, vstupuje do svojho posledného roku súčasnej zmluvy s účastníkom Premier League.
Španiel sa momentálne zotavuje z operácie chrbta, pre ktorú by mohol vynechať úvod sezóny. Maresca ho však v najbližších dňoch očakáva pri mužstve.
„Nemáme žiadne nové informácie. Momentálne bude v Manchestri, 14. augusta sa vráti,“ uviedol 46-ročný kouč, ktorého zverencov čaká 16. augusta zápas Community Shield proti Arsenalu.