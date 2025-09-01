Futbalové prestupy ONLINE: Škriniar bude mať hviezdneho spoluhráča, prichádza zo City (1. september)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 je v plnom prúde. Kluby mali toto leto možnosť využiť aj špeciálne obdobie kvôli MS klubov USA, ktoré trvalo od 1. do 10. júna.
Na Slovensku sa prestupuje od 15. júna až do 6. septembra, v TOP 5 európskych ligách sa skončí obdobie prestupov 1. septembra.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 31. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - pondelok, 1. september
Posila pre Leverkusen
9:40 Bayer Leverkusen angažoval marockého futbalistu Eliessea Ben Seghira z AS Monaco.
Účastník nemeckej Bundesligy zaplatil za 20-ročného ofenzívneho univerzála 32 miliónov eur. Dvadsaťročný Maročan podpísal s „farmaceutmi“ päťročnú zmluvu.
„Eliesse je prvotriedny technik, plný nápadov a šikovný v driblingu. Má presnú prihrávku, ktorá môže otvoriť hru.
Posilní náš útok, môže hrať na krídle aj v strede poľa. Je ťažké predvídať jeho hru a je skvelým prírastkom do nášho tímu. Tešíme sa na jeho výkony v drese Bayeru 04,“ uviedol pre klubový web športový riaditeľ klubu Simon Rolfes.
Segir futbalovo vyrastal v mládežníckych kategóriách AS Monaco. Aktuálne začal už svoju štvrtú sezónu za A-tím „kniežat“, dovedna odohral zaň 85 stretnutí vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 15 gólov.
Na konte má aj 11 štartov za národný tím Maroka. „Sledoval som impozantnú cestu Leverkusenu v uplynulých rokoch. Tento klub hrá v pohárovej Európe, vlani vyhral ligu aj pohár.
Je považovaný za veľký vzor vo Francúzsku aj v Maroku. Je skvelé byť teraz jeho súčasťou,“ povedal Seghir.
Antony ostane v Betise
8:30 Brazílsky futbaliste ostane v Reale Betis Balompié aj v nasledujúcej sezóne. Jheo hosťovanie sa skončilo, no Betis aj Manchester United sa dohodli na trvalom prestupe.
Klub zo Sevilly zaplatí 25 miliónov eur. Navyše, Manchester United bude mať 50 percent z ďalšieho prípadného predaja, informoval David Ornstein.
Ederson do Fenerbahce
8:05 Brazílsky brankár Ederson prestupuje do Fenerbahce Istanbul z Manchestru City, tvrdí Fabrizio Romano.
Suma za transfer sa pohybuje okolo 13/14 miliónov eur, tvrdí zdroj.
Tento prestup umožní Manchestru City angažovanie Donnarummu.