Futbalové prestupy ONLINE: Manchester City zamietol prvú ponuku na Rodriho (7. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v piatok 7. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - piatok, 7. august
Mastantuono odchádza na hosťovanie
19:15 Taliansky klub ACF Fiorentina získal na hosťovanie argentínskeho futbalistu Franca Mastantuona.
Osemnásťročný ofenzívny stredopoliar prišiel do tímu Serie A na jeden rok z Realu Madrid. V piatok o tom informovali oba kluby.
Syn Zidana mení adresu
19:02 Futbalový brankár Luca Zidane, syn legendárneho Zinedina Zidana, prestúpil do druholigového španielskeho klubu Leganes. Dvadsaťosemročný brankár pôsobil doteraz v Granade, ktorá účinkuje v rovnakej súťaži.
Luca Zidane, ktorý reprezentuje Alžírsko, podpísal s Leganes zmluvu na rok s opciou na ďalšiu sezónu. S predošlým zamestnávateľom ukončil kontrakt po vzájomnej dohode, keď nastúpil v priebehu dvoch sezón len v 45 dueloch.
Predtým pôsobil v Racingu Santander, Eibare či Raye Vallecano. Od roku 2004 bol v akadémii Realu Madrid a hral za jeho rezervný tím. Na súpiske „bieleho baletu“ bol premiérovo v sezóne 2017/18 ako tretí brankár a v priebehu dvoch ročníkov odohral za španielsky veľkoklub dve stretnutia.
Na mládežníckej úrovni reprezentoval Francúzsko, od vlaňajška nastupuje za Alžírsko. Na tohtoročných MS zaň odchytal tri zo štyroch duelov. Informácie priniesla agentúra AFP.
Tomijasu opúšťa Arsenal
18:23 Japonský futbalový obranca Takehiro Tomijasu sa stal novou posilou Crystal Palace. Londýnsky klub v piatok oznámil jeho príchod, podľa britských médií zamieril do tímu ako voľný hráč.
Dvadsaťsedemročný bývalý zadák Arsenalu je druhou letnou posilou trénera Pierra Sagea po príchode obrancu Oscara Minguezu. Tomijasu, ktorý môže nastupovať na poste krajného aj stredného obrancu, strávil druhú polovicu uplynulej sezóny v holandskom Ajaxe Amsterdam. Za japonskú reprezentáciu odohral 46 zápasov a bol aj súčasťou kádra na MS 2026.
Crystal Palace prežíva úspešné obdobie, keď počas uplynulých dvoch sezón získal FA Cup, Community Shield a triumfoval aj v Konferenčnej lige UEFA pod vedením bývalého trénera Olivera Glasnera.
„Teším sa, že môžem začať. Klub je vo veľmi dobrom období, za dve sezóny získal tri trofeje. Presne tu som chcel byť,“ uviedol Tomijasu podľa AFP. Šéf klubu Steve Parish vyzdvihol jeho skúsenosti: „Zbieral ich na najvyššej úrovni európskeho aj reprezentačného futbalu. Sme veľmi radi, že môžeme v klube privítať hráča jeho kvalít.“
City odmietlo ponuku Barcelony
16:18 Anglický futbalový klub Manchester City odmietol prvú ponuku Barcelony za španielskeho stredopoliara Rodriho. Účastník La Ligy ponúkol za dlhoročnú oporu „Citizens“ približne 45 miliónov eur.
O Rodriho služby má záujem aj konkurenčný Real Madrid, ale aktuálne je podľa agentúry DPA bližšie k angažovaniu kapitána majstrov sveta Barcelona. Manchester City však požaduje za držiteľa Zlatej lopty pre najlepšieho hráča majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade viac ako 90 miliónov eur.
Tridsaťročný Rodri má ešte rok platný kontrakt na Etihad Stadium, ale čoraz viac sa hovorí o jeho návrate do rodnej krajiny. Hráčom City je od roku 2019, podieľal sa tak na štyroch triumfoch v anglickej Premier League a raz zdvíhal nad hlavu aj trofej pre víťaza Ligy majstrov.
Cervantes posilnil Michalovce
13:15 Futbalové Michalovce sa posilňujú. Novým mužom v kádri MFK Zemplín je krajný stredopoliar Noa Cervantes, ktorý sa s najvýchodnejším účastníkom I. ligy dohodol na trojročnej spolupráci.
Rýchlonohý futbalista s dobrou ľavačkou zarezáva so žlto-modrými už od polovice júla a nastúpil aj do prípravného zápasu proti Kisvárde.
Rodri môže namiesto Realu Madrid zamieriť do Barcelony
11:15 Ešte pred niekoľkými dňami sa zdalo, že španielsky futbalový reprezentant Rodri je na najlepšej ceste do Realu Madrid.
Podľa španielskych médií sa mal stredopoliar Manchestru City ústne dohodnúť s „bielym baletom“ na podmienkach zmluvy do roku 2030 a odmietnuť záujem Paríža Saint-Germain. Prestupová sága však nabrala nečakaný smer.
Agentúra AFP vo štvrtok s odvolaním sa na zdroj z FC Barcelona informovala, že Rodri dal katalánskemu veľkoklubu súhlas na začatie rokovaní s Manchestrom City o možnom prestupe. „Dnes je Barcelona bližšie k tomu, aby mohla o tomto prestupe reálne uvažovať, než bola včera. Teraz sme získali súhlas hráča na otvorenie rokovaní s Manchestrom City,“ uviedol zdroj.
Zároveň však zdôraznil, že súhlas hráča „nepredstavuje žiadnu záruku“, že sa transfer napokon uskutoční.
Prípadný príchod 30-ročného držiteľa Zlatej lopty z nedávnych majstrovstiev sveta by znamenal výrazný zásah do plánov Realu Madrid, ktorý podľa doterajších informácií považoval Rodriho za jednu z priorít na posilnenie stredu poľa v tíme trénera Josého Mourinha.
Podľa katalánskych médií zohral dôležitú úlohu telefonát trénera Hansiho Flicka, ktorý údajne vedenie Barcelony požiadal o angažovanie skúseného obrancu alebo stredopoliara. Klub zároveň rieši absenciu Frenkieho de Jonga, ktorého vážne zranenie kolena by malo vyradiť na niekoľko mesiacov.
Manchester City je podľa médií pripravený rokovať o prestupe za približne 60 miliónov eur. Rodrimu zostáva zmluva už len na jednu sezónu, hoci jeho štart do nového ročníka môže skomplikovať menší operačný zákrok chrbta, ktorý absolvoval koncom júla.
Real Madrid medzitým vo štvrtok oznámil dve významné správy. Brazílsky útočník Vinícius Júnior predĺžil zmluvu až do leta 2032, čím ukončil špekulácie o možnom odchode do Arsenalu Londýn. Zároveň klub predstavil aj prestup 19-ročného reprezentanta Pobrežia Slonoviny Yana Diomandeho z RB Lipsko, ktorý podpísal kontrakt do roku 2033.
Podľa španielskych médií môže transfer talentovaného krídelníka vrátane bonusov dosiahnuť rekordných 140 miliónov eur. Diomande sa stal už šiestou letnou posilou Realu Madrid po príchodoch Marca Cucurellu, Bernarda Silvu, Ibrahimu Konatého, Denzela Dumfriesa a Carlosa Espího.
Rodriho budúcnosť však napriek tomu zostáva otvorená a všetko nasvedčuje tomu, že boj o jedného z najlepších stredopoliarov sveta sa ešte zďaleka neskončil.
Brankár Pelegrin odišiel z Košíc do Bragy
11:10 Mladučký brankár FC Košice Lukas Pelegrin odchádza na ročné hosťovanie s opciou na prestup do portugalského tímu Sporting Braga.
Je to už tretí mladý brankár košickej akadémie v krátkom čase, ktorý zaujal renomovaný európsky klub.
Zamieri Haraslín do saudskoarabského klubu?
11:00 Slovenský futbalista Lukáš Haraslín môže v najbližšom období zmeniť klubovú adresu. O 30-ročného stredopoliara Sparty Praha sa podľa portálu isport.cz zaujíma saudskoarabský Al-Fateh.
Reprezentant Slovenska je súčasťou Sparty od leta 2021, v poslednom období bol kapitán tímu.
Olomoucká Sigma priviedla do obrany Švéda Ekerotha
10:35 Obranu futbalistov Olomouca posilnil Švéd Anton Ekeroth. Dvadsaťštyriročný hráč prichádza z nórskeho prvoligového klubu HamKam z Hamaru.
Predtým pôsobil v dánskej lige v drese Horsens a vo švédskej lige za Eskilstunu. Podmienky zmluvy Sigma na svojej webovej stránke nezverejnila.
„Dlhodobo sme hľadali hráča na ľavú stranu defenzívy. Anton spĺňa parametre, ktoré od takéhoto hráča očakávame. Je na tom dobre po bežeckej stránke, má výborné centre a dokáže zahrávať štandardné situácie,“ doplnil tréner Pavel Hapal.
Ekeroth je historicky prvým švédskym hráčom v Sigme. „Aby som bol úprimný, o českej lige toho zatiaľ veľa neviem. Viem však, že Olomouc je veľmi krásne mesto a Sigma je skvelý klub. Počul som o nej iba samé pozitívne veci,“ uviedol Ekeroth.
Trafford prestúpil z Manchestru City do Leedsu
8:00 Anglický futbalový brankár James Trafford prestúpil z Manchestru City do Leedsu United. Podľa britských médií za neho nový zamestnávateľ zaplatil klubový rekord, približne 40 miliónov libier plus bonusy.
Trafford podpísal s Leedsom päťročný kontrakt a mal by sa stať štvrtým najdrahším brankárom v histórii.