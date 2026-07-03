    Futbalové prestupy ONLINE: Nemecko chce na miesto nového trénera dosadiť Kloppa

    Jürgen Klopp
    Jürgen Klopp (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|3. júl 2026 o 13:05
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v piatok 3. júla. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo piatok 3. júla.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - piatok, 3. júl

    Nagelsmanna by mohol nahradiť Klopp

    13:05 Nemecký futbalový zväz (DFB) chce po konci Nagelsmanna dosadiť na miesto hlavného trénera bývalého kouča FC Liverpool a Borussie Dortmund Jürgena Kloppa, ktorý podľa DPA o pozíciu prejavil záujem.

    Nagelsmann mal platnú zmluvu do ME 2028, no viaceré médiá priniesli už v piatok ráno informáciu, že na štvrtkovom trojhodinovom stretnutí s DFB prijal ponuku na predčasné rozviazanie kontraktu a dohodol sa aj na odstupnom v hodnote ročného platu, čiže 7 miliónov eur.

    „V záujme obsadenia uvoľneného postu trénera nemeckého národného tímu, DFB bude rokovať s Jürgenom Kloppom. Už deklaroval výraznú ochotu prevziať túto pozíciu,“ zverejnil DFB.

    Neapol povedie Allegri

    13:05 Novým trénerom futbalistov Neapola sa stal Massimiliano Allegri. 58-ročný kouč, ktorý po sezóne skončil v AC Miláno, s úradujúcim vicemajstrom podpísal trojročnú zmluvu. Klub o tom informoval na webe.

    Allegri pôsobil v Miláne od vlaňajšieho mája a ak by tím doviedol do Ligy majstrov, bola by jeho zmluva predĺžená automaticky o ďalší rok.

    V poslednom kole sezóny ale AC prehral 1:2 s Cagliari a skončil piaty so stratou jediného bodu na Ligu majstrov.

    Okrem pôsobenia v AC Miláno, ktorý už trénoval v rokoch 2010 až 2014 a získal s ním jeden titul, viedol Allegri tiež Sassuolo, Cagliari a dvakrát Juventus.

    S turínskym celkom počas prvého angažmánu päťkrát vyhral Sériu A.

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    Jürgen Klopp
    Futbalové prestupy ONLINE: Nemecko chce na miesto nového trénera dosadiť Kloppa
    dnes 13:05
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