Futbalové prestupy ONLINE: Nemecko chce na miesto nového trénera dosadiť Kloppa

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo piatok 3. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - piatok, 3. júl
Nagelsmanna by mohol nahradiť Klopp
13:05 Nemecký futbalový zväz (DFB) chce po konci Nagelsmanna dosadiť na miesto hlavného trénera bývalého kouča FC Liverpool a Borussie Dortmund Jürgena Kloppa, ktorý podľa DPA o pozíciu prejavil záujem.
Nagelsmann mal platnú zmluvu do ME 2028, no viaceré médiá priniesli už v piatok ráno informáciu, že na štvrtkovom trojhodinovom stretnutí s DFB prijal ponuku na predčasné rozviazanie kontraktu a dohodol sa aj na odstupnom v hodnote ročného platu, čiže 7 miliónov eur.
„V záujme obsadenia uvoľneného postu trénera nemeckého národného tímu, DFB bude rokovať s Jürgenom Kloppom. Už deklaroval výraznú ochotu prevziať túto pozíciu,“ zverejnil DFB.
Neapol povedie Allegri
13:05 Novým trénerom futbalistov Neapola sa stal Massimiliano Allegri. 58-ročný kouč, ktorý po sezóne skončil v AC Miláno, s úradujúcim vicemajstrom podpísal trojročnú zmluvu. Klub o tom informoval na webe.
Allegri pôsobil v Miláne od vlaňajšieho mája a ak by tím doviedol do Ligy majstrov, bola by jeho zmluva predĺžená automaticky o ďalší rok.
V poslednom kole sezóny ale AC prehral 1:2 s Cagliari a skončil piaty so stratou jediného bodu na Ligu majstrov.
Okrem pôsobenia v AC Miláno, ktorý už trénoval v rokoch 2010 až 2014 a získal s ním jeden titul, viedol Allegri tiež Sassuolo, Cagliari a dvakrát Juventus.
S turínskym celkom počas prvého angažmánu päťkrát vyhral Sériu A.