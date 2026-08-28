Futbalové prestupy ONLINE: Nováčik Premier League angažoval Argentínčana (28. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v piatok 28. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - piatok, 28. august
Palacios prestúpil z Leverkusenu do Ipswichu
8:30 Argentínsky futbalista Exequiel Palacios bude pokračovať vo svojej kariére v drese Ipswichu Town.
Nováčik anglickej Premier League angažoval 27-ročného stredopoliara z Bayeru Leverkusen a podpísal s ním zmluvu do roku 2030.
Palacios obliekal dres „farmaceutov“ viac ako šesť rokov. Dovedna za klub odohral 186 súťažných stretnutí, v ktorých strelil 15 gólov. Získal s ním titul v Bundeslige v sezóne 2023/24 a v rovnakom ročníku aj Nemecký pohár.
Palacios bol súčasťou kádra argentínskej reprezentácie pri zisku titulu majstrov sveta na šampionáte v Katare 2022. Dve trofeje s „albicelestes“ vyhral aj na Copa America.
Palacios sa stal 11. posilou Ipswichu v tomto prestupovom období. „Som nadšený, že som podpísal zmluvu s Ipswich Town. Toto je klub s veľkými ambíciami a teším sa, že budem hrať futbal v Anglicku a súťažiť proti niektorým z najlepších klubov a hráčov na svete,“ uviedla nová posila pre klubový web.
„Sme naozaj radi, že sme do tímu získali hráča Exequielovej kvality. Je to hráč, ktorý dosiahol skutočný úspech na najvyššej úrovni, keď vyhral najväčšiu trofej zo všetkých – majstrovstvá sveta – a tiež významné trofeje na klubovej úrovni,“ vyjadril sa tréner Ipswichu Gary O’Neil.