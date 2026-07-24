Futbalové prestupy ONLINE: V Bundeslige je veľký záujem o Lea Sauera (24. júl)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v piatok 24. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - piatok, 24. júl
Sauer by mohol zamieriť do Nemecka
10:50 Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer by sa mohol už počas letného prestupového obdobia presunúť do nemeckej I. bundesligy.
Ako referuje web t-online.de s odvolaním sa na nemecké médiá, o 20-ročného krídelníka Feyenoordu Rotterdam prejavili záujem VfB Stuttgart aj TSG 1899 Hoffenheim.
Magazín Sport Bild informoval, že Stuttgart hľadá posily do ofenzívy pred novou sezónou Ligy majstrov a Sauer patrí medzi kandidátov.
Slovenského reprezentanta údajne oceňuje pre jeho rýchlosť a schopnosť hrať jeden na jedného. Feyenoord, s ktorým má zmluvu do leta 2028, má podľa rovnakého zdroja požadovať prestupovú sumu približne sedem miliónov eur.
V boji o Sauerov podpis však údajne nie je osamotený. Televízia Sky tvrdí, že Hoffenheim už so samotným hráčom dosiahol ústnu dohodu na kontrakte platnom do roku 2031. Kluby sa však zatiaľ na podmienkach prestupu nedohodli.
Kolumbia predĺžila zmluvu s trénerom
10:50 Vedenie Kolumbijskej futbalovej federácie vo štvrtok predĺžilo kontrakt s trénerom reprezentácie Nestorom Lorenzom, jeho dĺžku však nezverejnilo. Šesťdesiatročný Argentínčan vedie tím od roku 2022, keď podpísal štvorročnú zmluvu.
Kolumbia na uplynulých majstrovstvách sveta inkasovala iba jeden gól v piatich zápasoch. Jej hráči vyhrali základnú skupinu, keď zdolali Uzbekistan (3:1) aj DR Kongo (1:0) a remizovali s Portugalskom (0:0).
V šestnásťfinále vyradili Ghanu (1:0) a vypadli až v osemfinále, v ktorom po bezgólovom riadnom čase aj predĺžení podľahli Švajčiarsku v rozstrele 3:4.
Kolumbia má pod Lorenzom bilanciu 31 výhier, 12 remíz a len osem prehier so skóre 96:44.