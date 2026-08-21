Futbalové prestupy ONLINE: Bayern si poistil svoj veľký talent (21. august)

Letné futbalové prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo.
V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a u nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v piatok, 21. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - piatok, 21. august
Brighton odmietol Liverpool
8:37 Anglický futbalový klub Brighton & Hove Albion odmietol podľa BBC Sport ponuku z konkurenčného Liverpoolu za Yankuba Minteha.
Účastník Premier League chcel získať na prestup 22-ročného reprezentanta Gambie za približne 58 miliónov eur.
Minteh pôsobí v drese Brightonu od leta 2024, v predchádzajúcom ročníku odohral 36 súťažných duelov s bilanciou troch gólov.
Aktuálne absentuje na trávniku pre zranenie nohy, ktoré si privodil v prípravnom zápase s AS Rím.
Liverpool sa snaží v letnom prestupovom období posilniť najmä útočné rady, zatiaľ angažoval len Victora Munoza z Osasuny.
Okrem Minteha sa zaujíma aj o hráča Parížu Saint-Germaina Bradleyho Barcolu. Za reprezentanta Francúzska si však PSG momentálne pýta privysokú čiastku za prípadnú realizáciu prestupu.
Bayern si poistil talent
8:02 Nemecký futbalový klub FC Bayern Mníchov si poistil podpisom dlhodobého kontraktu 17-ročného obrancu Cassiana Kialu. Mládežnícky reprezentant Nemecka nastúpil už v predchádzajúcom ročníku za A-tím.
Kiala prišiel do Bayernu v lete 2024 a zatiaľ prevažne naberal skúsenosti v mládežníckych tímoch.
„Od Cassiana máme veľké očakávania a postupne ho chceme zapojiť do A-tímu. Je to historicky druhý najmladší debutant v drese Bayernu, ktorý si zahral za mužov.
Na svoje plecia už zobral zodpovednosť, keďže je kapitánom reprezentačného tímu Nemecka do 17 rokov.
V predchádzajúcej sezóne ho síce pribrzdili zranenia, ale už sa tešíme, aké ďalšie kroky s ním urobíme v novom ročníku,“ uviedol pre oficiálnu klubovú webstránku športový riaditeľ Bayernu Christoph Freund.