    Futbalové prestupy ONLINE: Bayern si poistil svoj veľký talent (21. august)

    Cassiano Kiala.
    Cassiano Kiala. (Autor: X/FC Bayern)
    Sportnet, TASR|21. aug 2026 o 08:05 (aktualizované 21. aug 2026 o 08:38)
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v piatok, 21. augusta. Sledujte minútu po minúte.

    Letné futbalové prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo.

    V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a u nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v piatok, 21. augusta.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - piatok, 21. august

    Brighton odmietol Liverpool

    8:37 Anglický futbalový klub Brighton & Hove Albion odmietol podľa BBC Sport ponuku z konkurenčného Liverpoolu za Yankuba Minteha.

    Účastník Premier League chcel získať na prestup 22-ročného reprezentanta Gambie za približne 58 miliónov eur.

    Minteh pôsobí v drese Brightonu od leta 2024, v predchádzajúcom ročníku odohral 36 súťažných duelov s bilanciou troch gólov.

    Aktuálne absentuje na trávniku pre zranenie nohy, ktoré si privodil v prípravnom zápase s AS Rím.

    Liverpool sa snaží v letnom prestupovom období posilniť najmä útočné rady, zatiaľ angažoval len Victora Munoza z Osasuny.

    Okrem Minteha sa zaujíma aj o hráča Parížu Saint-Germaina Bradleyho Barcolu. Za reprezentanta Francúzska si však PSG momentálne pýta privysokú čiastku za prípadnú realizáciu prestupu.

    Bayern si poistil talent

    8:02 Nemecký futbalový klub FC Bayern Mníchov si poistil podpisom dlhodobého kontraktu 17-ročného obrancu Cassiana Kialu. Mládežnícky reprezentant Nemecka nastúpil už v predchádzajúcom ročníku za A-tím.

    Kiala prišiel do Bayernu v lete 2024 a zatiaľ prevažne naberal skúsenosti v mládežníckych tímoch.

    „Od Cassiana máme veľké očakávania a postupne ho chceme zapojiť do A-tímu. Je to historicky druhý najmladší debutant v drese Bayernu, ktorý si zahral za mužov.

    Na svoje plecia už zobral zodpovednosť, keďže je kapitánom reprezentačného tímu Nemecka do 17 rokov.

    V predchádzajúcej sezóne ho síce pribrzdili zranenia, ale už sa tešíme, aké ďalšie kroky s ním urobíme v novom ročníku,“ uviedol pre oficiálnu klubovú webstránku športový riaditeľ Bayernu Christoph Freund.

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    Cassiano Kiala.
    Cassiano Kiala.
    Futbalové prestupy ONLINE: Bayern si poistil svoj veľký talent (21. august)
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