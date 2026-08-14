Futbalové prestupy ONLINE: Anglický obranca mení Tottenham za Inter Miláno (14. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v piatok 14. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - piatok, 14. august
Zlatko Dalič bude pôsobiť ako reprezentačný tréner
9:10 Novým trénerom futbalistov Spojených arabských emirátov sa stal 59-ročný Chorvát Zlatko Dalič. Na reprezentačnú lavičku prišiel ako náhrada za Rumuna Cosmina Olaroiua.
Dalič pôsobil od roku 2017 v pozícii trénera futbalistov Chorvátska, na začiatku júla však rezignoval na svoj post. S reprezentačným tímom sa predstavil vo finále MS 2018 a o štyri roky neskôr v Katare doviedol Chorvátov k bronzu. „Som veľmi šťastný, že som po 10 rokoch späť v mojom druhom domove, Spojených arabských emirátoch. Vrátil som sa s novými ambíciami a môj cieľ je jasný - vybudovať silný tím, ktorý bude hrať so sebavedomím na všetkých podujatiach. Mal som viacero ponúk, ale v prospech SAE hovoril potenciál, talent a dlhodobé plány,“ uviedol Dalič na tlačovej konferencii pri menovaní.
Dalič už má za sebou mimoriadne úspešné klubové pôsobenie v SAE rokoch 2014 až 2017, keď trénoval popredný domáci klub Al Ain FC, s ktorým vyhral ligu, domáci pohár a postúpil do finále Ázijskej Ligy majstrov. Hlavným cieľom jeho nového reprezentačného angažmánu je úspech na Ázijskom pohári a postup na MS 2030.
Španielsky hrdina smeruje do PSG
8:58 Strelec jediného gólu vo finále tohtoročných futbalových majstrovstiev sveta Ferran Torres má namierené z Barcelony do Paríž Saint-Germain.
Holandský reprezentant opustí Manchester
8:44 Anglický futbalový klub Manchester City sa podľa BBC Sport dohodol na prestupovej čiastke za 28-ročného stredopoliara Tijjaniho Reijndersa. Reprezentant Holandska by mal za niečo vyše 60 miliónov eur posilniť saudskoarabský Al-Qadsiah.
Reijnders pritom prišiel k „Citizens“ len pred rokom za takmer 55 miliónov eur z AC Miláno. V 47 súťažných dueloch si na svoje konto pripísal sedem gólov. Holanďan v predošlých hodinách trénoval oddelene od hlavného tímu Manchestru City.
Druhý tím predchádzajúceho ročníka anglickej Premier League výrazne prekopáva stred poľa, okrem Reijndersa je na odchode aj reprezentant Španielska Rodri. Eminentný záujem o jeho služby prejavila Barcelona. Do tímu by mal naopak podľa medializovaných správ pribudnúť Argentínčan Enzo Fernandez z Chelsea.
Inter získal krajného obrancu z Anglicka
8:27 Anglický futbalový reprezentant Djed Spence už pricestoval do Talianska, kde by mal skompletizovať prestup z Tottenhamu Hotspur do Interu Miláno. Dvadsaťšesťročný obranca po prílete v piatok nadránom podľa záberov Sky Sport Italia pozdravil prítomných slovami „Forza Inter“.
Spence má za sebou vydarené MS v drese Anglicka, no jeho vyhliadky na pravidelné pôsobenie v Tottenhame sa pred novou sezónou znížili. Pravý obranca Pedro Porro podpísal v júni novú zmluvu a na ľavý kraj prišiel Andy Robertson. Tréner Roberto De Zerbi následne súhlasil s odchodom bývalého hráča Fulhamu.
Spence prišiel do Tottenhamu v roku 2022 z Middlesbrough za počiatočnú sumu 12,5 milióna libier po úspešnom hosťovaní v Nottinghame Forest. V londýnskom klube odohral počas štyroch rokov 85 zápasov a získal s ním trofej v Európskej lige. Na prvý štart v základnej zostave však čakal dva roky, počas ktorých hosťoval v Stade Rennes, Leedse United a Janove.
V uplynulej sezóne nastúpil za Tottenham na 44 stretnutí, pričom klub sa zachránil v najvyššej anglickej súťaži až v poslednom kole. V Interi ho čaká druhé pôsobenie v Taliansku, keďže v roku 2024 strávil šesť mesiacov na hosťovaní v Janove. Informovala agentúra DPA.