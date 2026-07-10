Futbalové prestupy ONLINE: Nigérijský útočník po polroku opustil Trenčín

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v piatok 10. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - piatok, 10. júl
David po polroku opustil Trenčín
10:25 Nigérijský futbalista Cody David po pol roku ukončil svoje pôsobenie v AS Trenčín. Účastník najvyššej slovenskej súťaže v piatok oznámil prestup 25-ročného útočníka do ukrajinského klubu LNZ Čerkasy.
David prišiel pod Čákov hrad počas zimného prestupového obdobia v januári z fínskeho prvoligového klubu IFK Mariehamn.
Na severe Európy zaujal desiatimi gólmi v 20 ligových vystúpeniach. Svoj strelecký potenciál potvrdil aj na Slovensku. V drese Trenčína zaznamenal deväť presných zásahov v 14 dueloch.
Už v letnom prestupovom období sa rozhodol kývnuť na ďalšiu ponuku zo zahraničia. „Codymu ďakujeme za odvedené služby v červeno-bielom drese a prajeme veľa úspechov, gólov i pevné zdravie v ďalšej etape,“ uviedol trenčiansky klub na oficiálnom webe.
Klub z Čerkasy skončil v uplynulom ročníku najvyššej ukrajinskej ligy na 2. mieste. Na majstrovský Šachtar Doneck stratil 12 bodov a o dva týždne začne v 2. predkole Konferenčnej ligy UEFA proti belgickému KAA Gent.