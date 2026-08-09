    Futbalové prestupy ONLINE: Bývalá hviezda Barcelony mieri do MLS (9. august)

    Sergi Roberto
    Sergi Roberto (Autor: SITA/AP)
    Sportnet|9. aug 2026 o 10:09 (aktualizované 9. aug 2026 o 15:25)
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v nedeľu 9. augusta. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 9. augusta.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - nedeľa, 9. august

    Brankár Chelsea bude hosťovať v Ligue 1

    15:25 Futbalový brankár londýnskej Chelsea Filip Jörgensen smeruje na hosťovanie do francúzskeho Štrasburgu. O presune 24-ročného Dána informoval v nedeľu renomovaný taliansky novinár Fabrizio Romano.

    Hosťovanie má trvať jednu sezónu, pričom dohoda nezahŕňa výkupnú klauzulu. Jörgensen sa pripojil k Chelsea v roku 2024 z Villarrealu za prestupovú čiastku približne 25 miliónov eur, ale nepodarilo sa mu vybojovať si miesto jednotky medzi tromi žrďami.

    V minulej sezóne si pripísal iba 12 štartov vo všetkých súťažiach. O miesto v bráne Chelsea budú súperiť Robert Sanchez a Mike Penders.

    LA Galaxy posilní bývalá hviezda Barcelony

    10:00 Americký tím LA Galaxy posilnil španielsky futbalista Sergi Roberto. S klubom MLS podpísal zmluvu do roku 2028 s opciou na ďalšiu sezónu. Klub o tom informoval prostredníctvom oficiálnych kanálov.

    Tridsaťštyriročný stredopoliar naposledy obliekal dres talianskeho klubu Como v Serie A.

    „Sergi prináša kombináciu líderských schopností, technickej kvality, taktického myšlenia a skúseností s bojom o trofeje, akou sa môže pochváliť len máloktorý hráč,“ vyhlásil generálny manažér LA Galaxy Will Kuntz.

    Španielsky univerzál strávil prevažnú časť svojej kariéry v FC Barcelona. V katalánskom tíme strávil 14 sezón, v sezóne 2023/24 plnil aj úlohu kapitána.

    S klubom získal celkovo 25 trofejí – sedem titulov v La Lige, po šesť prvenstiev v Španielskom pohári (Copa del Rey) aj superpohári, dva triumfy v Lige majstrov, dva v MS klubov a dva v Európskom superpohári.

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