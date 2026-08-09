Futbalové prestupy ONLINE: Bývalá hviezda Barcelony mieri do MLS (9. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 9. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - nedeľa, 9. august
Brankár Chelsea bude hosťovať v Ligue 1
15:25 Futbalový brankár londýnskej Chelsea Filip Jörgensen smeruje na hosťovanie do francúzskeho Štrasburgu. O presune 24-ročného Dána informoval v nedeľu renomovaný taliansky novinár Fabrizio Romano.
Hosťovanie má trvať jednu sezónu, pričom dohoda nezahŕňa výkupnú klauzulu. Jörgensen sa pripojil k Chelsea v roku 2024 z Villarrealu za prestupovú čiastku približne 25 miliónov eur, ale nepodarilo sa mu vybojovať si miesto jednotky medzi tromi žrďami.
V minulej sezóne si pripísal iba 12 štartov vo všetkých súťažiach. O miesto v bráne Chelsea budú súperiť Robert Sanchez a Mike Penders.
LA Galaxy posilní bývalá hviezda Barcelony
10:00 Americký tím LA Galaxy posilnil španielsky futbalista Sergi Roberto. S klubom MLS podpísal zmluvu do roku 2028 s opciou na ďalšiu sezónu. Klub o tom informoval prostredníctvom oficiálnych kanálov.
Tridsaťštyriročný stredopoliar naposledy obliekal dres talianskeho klubu Como v Serie A.
„Sergi prináša kombináciu líderských schopností, technickej kvality, taktického myšlenia a skúseností s bojom o trofeje, akou sa môže pochváliť len máloktorý hráč,“ vyhlásil generálny manažér LA Galaxy Will Kuntz.
Španielsky univerzál strávil prevažnú časť svojej kariéry v FC Barcelona. V katalánskom tíme strávil 14 sezón, v sezóne 2023/24 plnil aj úlohu kapitána.
S klubom získal celkovo 25 trofejí – sedem titulov v La Lige, po šesť prvenstiev v Španielskom pohári (Copa del Rey) aj superpohári, dva triumfy v Lige majstrov, dva v MS klubov a dva v Európskom superpohári.