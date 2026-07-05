Futbalové prestupy ONLINE: Everton sa dohodol na prestupe krídelníka z Chelsea

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 5. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - nedeľa, 5. júl
Dumfries prestúpil z Interu Miláno do Realu Madrid
13:00 Holandský futbalový obranca Denzel Dumfries prestúpil z Interu Miláno do Realu Madrid. Španielsky klub aktivoval výstupnú klauzulu vo výške 20 miliónov eur a s tridsaťročným pravým obrancom podpísal zmluvu do 30. júna 2030.
Dumfries prišiel do Interu v roku 2021 z PSV Eindhoven. Za milánsky klub odohral 207 súťažných zápasov, strelil 27 gólov a získal osem trofejí.
Klopp sa stane novým trénerom Nemecka
12:00 Jürgen Klopp sa stane novým trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie. Informoval o tom v nedeľu na sociálnej sieti renomovaný novinár Fabrizio Romano, podľa ktorého 59-ročný kouč už súhlasil s prevzatím národného tímu.
Obe strany ešte rokujú o detailoch dlhodobého kontraktu, projekte i ukončení Kloppovho pôsobenia v skupine Red Bull.
Everton získal krídelníka Georgea z Chelsea
11:30 Everton sa dohodol na prestupe krídelníka Tyriquea Georgea z Chelsea v celkovej hodnote až 24 miliónov libier vrátane bonusov.
20-ročný hráč strávil druhú polovicu minulej sezóny na Merseyside v rámci hosťovania s opciou na trvalý prestup.
Everton teraz preštrukturalizoval dohodu tak, že približne 18 miliónov libier je fixná suma a zvyšok tvoria bonusy viazané na kvalifikáciu do európskych súťaží a počet odohraných zápasov. Chelsea si zároveň zabezpečila 15 % klauzulu z ďalšieho predaja.
George odohral 11 zápasov za Everton, z toho jeden ako člen základnej zostavy, ale zaujal trénera Davida Moyesa, ktorý ho po prvom štvormesačnom pôsobení v klube označil za „vynikajúceho chlapca s vynikajúcou pracovnou morálkou“.
Hranoš posilnil Ružomberok
11:20 Novou posilou futbalistov MFK Ružomberok sa stal český útočník Vojtěch Hranoš. Dvadsaťročný mládežnícky reprezentant svojej krajiny prichádza zo Sparty Praha, s účastníkom Niké ligy podpísal dvojročnú zmluvu.
Hranoš pôsobil v sparťanskej rezerve a uplynulú sezónu strávil na hosťovaní v klube 1. SK Prostějov.
Kde bude hrať Salah?
9:10 Budúcnosť egyptského futbalistu Mohameda Salaha je po odchode z FC Liverpool stále nejasná.
Podľa zámorskej stanice ESPN je však hlavným uchádzačom o 34-ročného útočníka niektorý z klubov zo Saudskoarabskej profesionálnej ligy.
Mahrez skončil v saudskoarabskom klube
8:25 Alžírsky futbalový útočník Riyad Mahrez skončil po troch rokoch v saudskoarabskom klube Al-Ahli, hoci mal zmluvu ešte na jednu sezónu. Klub o tom informoval na sociálnej sieti X.
Bývalý hráč Manchestru City sa tento týždeň rozlúčil s reprezentačnou kariérou po vypadnutí Alžírska v úvodnom kole play-off majstrovstiev sveta so Švajčiarskom.