Futbalové prestupy ONLINE: De Bruyne po roku zrejme odíde z Neapola (26. júl)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 26. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - nedeľa, 26. júl
De Bruyne opustí Neapol napriek platnej zmluve
8:05 Belgický futbalista Kevin De Bruyne by mohol odísť po roku z SSC Neapol aj napriek tomu, že má zmluvu konca leta 2027. Uviedol to portál calcionapoli24.it.
Tridsaťpäťročný stredopoliar podľa zdroja nepatrí medzi kľúčových hráčov v plánoch trénera Massimiliana Allegriho. De Bruyne by sa mohol presunúť do zámorskej MLS alebo do saudskoarabskej Pro League.
Športový riaditeľ klubu Giovanni Manna na tlačovej konferencii uviedol: „Kevin je stále hráč Neapola. Tréner o ňom s nami nehovoril, ale pre nás bola jeho kúpa výrazná investícia, hoci pre zranenie hral menej. Veci si vyjasníme neskôr.“
De Bruyne predtým hral desať rokov Manchester City. So šiestimi anglickými titulmi, dvoma pohármi FA a triumfom v Lige majstrov v roku 2023 sa stal najúspešnejším hráčom v histórii „Citizens“.