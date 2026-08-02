Futbalové prestupy ONLINE: Anglický Brentford získal rekordnú posilu (2. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 2. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - nedeľa, 2. august
Brentford zrealizoval najdrahší prestup v histórii klubu
8:15 Záložník Mamadou Sangaré z Lens sa stal rekordnou posilou Brentfordu. Podľa médií zaplatil klub Premier League za futbalistu z Mali viac ako 42,5 milióna libier, ktoré dal vlani Bournemouthu za Danga Ouattaru.
Dvadsaťštyriročný Sangaré podpísal v Brentforde päťročnú zmluvu s opciou na ďalší rok.
Sangaré mení klub druhé leto po sebe. Vlani prestúpil z Rapidu Viedeň do Lens, ktorému pomohol k prvému víťazstvu vo Francúzskom pohári v histórii a druhému miestu v ligovej tabuľke.