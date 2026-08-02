    Futbalové prestupy ONLINE: Anglický Brentford získal rekordnú posilu (2. august)

    Mamadou Sangaré
    Mamadou Sangaré (Autor: Brentford FC)
    Sportnet, ČTK|2. aug 2026 o 08:15
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v nedeľu 2. augusta. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 2. augusta.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - nedeľa, 2. august

    Brentford zrealizoval najdrahší prestup v histórii klubu

    8:15 Záložník Mamadou Sangaré z Lens sa stal rekordnou posilou Brentfordu. Podľa médií zaplatil klub Premier League za futbalistu z Mali viac ako 42,5 milióna libier, ktoré dal vlani Bournemouthu za Danga Ouattaru.

    Dvadsaťštyriročný Sangaré podpísal v Brentforde päťročnú zmluvu s opciou na ďalší rok.

    Sangaré mení klub druhé leto po sebe. Vlani prestúpil z Rapidu Viedeň do Lens, ktorému pomohol k prvému víťazstvu vo Francúzskom pohári v histórii a druhému miestu v ligovej tabuľke.

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    Mamadou Sangaré
    Mamadou Sangaré
    Futbalové prestupy ONLINE: Anglický Brentford získal rekordnú posilu (2. august)
    dnes 08:15
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