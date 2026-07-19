Futbalové prestupy ONLINE: Syn Ibrahimoviča zostáva v Holandsku (19. júl)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 19. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - nedeľa, 19. júl
Kucka pôsobiť hrať za Pravenec
13:35 Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka bude pôsobiť v klube FK Tatra Pravenec, ktorý pôsobí v VII. lige. Naposledy hral za FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal.
Tridsaťdeväťročný Kucka, ktorý sa vlani rozlúčil so Slovanom Bratislava, stihol odohrať za Prievidžanov sedem duelov v 3. lige.
Syn Ibrahimoviča zostáva v Holandsku
13:00 Maximilian Ibrahimovič (19), syn slávneho švédskeho útočníka Zlatana, prestúpil z AC Miláno do holandského AZ Alkmaar.
Mladý futbalista strávil uplynulú sezónu na hosťovaní v konkurenčnom Ajaxe, ktorý sa však po roku plnom zranení rozhodol nevyužiť opciu na trvalý prestup.
Bero neprestúpi do tureckého klubu
11:10 Slovenský futbalista Matúš Bero neprestúpi do tureckého klubu Corum FK. Podľa portálu ajansspor.com prestup stroskotal preto, lebo Bero neprešiel zdravotnou prehliadkou.
Podľa zdroja tak nováčik novej sezóny Süper Lig pokračuje vo svojom prestupovom úsilí a po tomto vývoji situácie obrátil svoju pozornosť na ďalšieho hráča.