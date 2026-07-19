    Futbalové prestupy ONLINE: Syn Ibrahimoviča zostáva v Holandsku (19. júl)

    Maximilian Ibrahimović
    Maximilian Ibrahimović (Autor: AZ Jeugdopleiding)
    Sportnet, ČTK, TASR|19. júl 2026 o 13:02 (aktualizované 19. júl 2026 o 13:41)
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v nedeľu 19. júla. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 19. júla.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - nedeľa, 19. júl

    Kucka pôsobiť hrať za Pravenec

    13:35 Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka bude pôsobiť v klube FK Tatra Pravenec, ktorý pôsobí v VII. lige. Naposledy hral za FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal.

    Tridsaťdeväťročný Kucka, ktorý sa vlani rozlúčil so Slovanom Bratislava, stihol odohrať za Prievidžanov sedem duelov v 3. lige.

    Syn Ibrahimoviča zostáva v Holandsku

    13:00 Maximilian Ibrahimovič (19), syn slávneho švédskeho útočníka Zlatana, prestúpil z AC Miláno do holandského AZ Alkmaar.

    Mladý futbalista strávil uplynulú sezónu na hosťovaní v konkurenčnom Ajaxe, ktorý sa však po roku plnom zranení rozhodol nevyužiť opciu na trvalý prestup.

    Bero neprestúpi do tureckého klubu

    11:10 Slovenský futbalista Matúš Bero neprestúpi do tureckého klubu Corum FK. Podľa portálu ajansspor.com prestup stroskotal preto, lebo Bero neprešiel zdravotnou prehliadkou.

    Podľa zdroja tak nováčik novej sezóny Süper Lig pokračuje vo svojom prestupovom úsilí a po tomto vývoji situácie obrátil svoju pozornosť na ďalšieho hráča.

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