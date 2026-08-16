Futbalové prestupy ONLINE: Anglický reprezentant zamieri k talianskemu majstrovi (16. august)

Letné futbalové prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo.
V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a u nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 16. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - nedeľa, 16. august
Škótsko hľadá nového trénera
10:30 Hlavný kandidátom na post reprezentačného trénera futbalistov Škótska je podľa Sky Sports 39-ročný Belgičan Sebastien Pocognoli. Vo funkcii môže nahradiť Stevea Clarka, ktorý rezignoval po neúspešnom účinkovaní na nedávnych majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Pocognoli viedol v minulosti reprezentačný tím Belgicka do 18 rokov, pred rokom doviedol k prekvapivému titulu v belgickej Jupiter Pro League Union Saint-Gilloise. Naposledy pôsobil na lavičke francúzskeho Monaka, s ktorým sa v predchádzajúcom ročníku Ligue 1 umiestnil na siedmej pozícii a pre klub vybojoval účasť v predkole Konferenčnej ligy.
V prípade prijatia ponuky by sa Pocognoli stal len druhým trénerom zo zahraničia, ktorý bude viesť reprezentačný tím Škótska.
Taliansky majster ulovil anglického reprezentanta
10:13 Reprezentant Anglicke Djed Spence sa oficiálne stal posilou Interu Miláno. Účastník talianskej Serie A získal 26-ročného zadáka za približne 30 miliónov eur z Tottenhamu Hotspur.
Aktuálny šampión Talianska získal počas leta už druhého Angličana do svojho tímu, farby Interu si okrem Spenceho oblečie aj John Stones. Spence podpísal s milánskym tímom päťročný kontrakt. Za Tottenham odohral v predchádzajúcom ročníku 44 súťažných duelov, ale na jeho poste mali „kohúti“ viacero hráčov na výber.
„Je to veľký klub, preto ide o mňa a moju rodinu veľký krok v mojej kariére. Veľmi sa teším a už sa neviem dočkať začiatku. Stačí sa pozrieť na všetky získané trofeje, aby ste pochopili veľkosť klubu. Moje najsilnejšie stránky sú defenzívne schopnosti a držanie lopty. Chcel by som do svojej hry pridať aj góly a asistencie, ak by sa to podarilo, tak sa budem cítiť veľmi dobre,“ uviedol Spence pre oficiálnu stránku Interu Miláno.
Paríž Saint-Germain získal ďalšiu posilu do útočných radov
10:05 Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain získal do svojho tímu 21-ročného belgického krídelníka Miku Godtsa. Podľa The Athletic zinkasuje Ajax Amsterdam za jeho prestup približne 55 miliónov eur.
Godts podpísal s úradujúcim majstrom Francúzska a víťazom Ligy majstrov päťročný kontrakt. Záujem o jeho služby mal aj Arsenal. Reprezentant Belgicka má za sebou produktívnu sezónu, v 44 súťažných dueloch zaznamenal 17 gólov a 15 asistencií. Pre PSG ide o ďalšiu posilu v letnom prestupovom období, v predošlých dňoch dotiahlo príchod Francúzov Maghnesa Akliouchea a Lucasa Digneho a Španiela Ferrana Torresa.
„Som nesmierne hrdý na to, že budem súčasťou jedného z najlepších klubov na svete. Už sa nemôžem dočkať momentu, kedy na seba oblečiem dres PSG a zažijem Park princov s jeho fanúšikmi. Na trávniku odovzdám všetko, aby som splatil dôveru od funkcionárov klubu a trénera Luisa Enriqueho,“ vyjadril sa Godts pre oficiálnu klubovú webstránku.