    Futbalové prestupy ONLINE: Jeden z najlepších brankárov MS 2014 zamieri možno do Maďarska

    Brankár Keylor Navas
    Brankár Keylor Navas (Autor: SITA/AP)
    Sportnet, TASR|12. júl 2026 o 10:38
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v nedeľu 12. júla. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 12. júla.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - nedeľa, 12. júl

    Brankár Navas pravdepodobne zamieri do Maďarska

    10:25 Jeden z najlepších brankárov MS 2014 Keylor Navas je možné, že prestúpi do klubu rodiny Oszkára Világiho do madarského Gyoru.

    Futbal

    Futbal

    Brankár Keylor Navas
    Brankár Keylor Navas
    Futbalové prestupy ONLINE: Jeden z najlepších brankárov MS 2014 zamieri možno do Maďarska
    dnes 10:38
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