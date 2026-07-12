Futbalové prestupy ONLINE: Jeden z najlepších brankárov MS 2014 zamieri možno do Maďarska

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 12. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - nedeľa, 12. júl
Brankár Navas pravdepodobne zamieri do Maďarska
10:25 Jeden z najlepších brankárov MS 2014 Keylor Navas je možné, že prestúpi do klubu rodiny Oszkára Világiho do madarského Gyoru.