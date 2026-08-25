ONLINE: 4. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

Cyklisti dnes absolvujú 4. etapu Vuelta a Espaňa 2026 v Andorre na horskej trati dlhej 104,8 kilometra s prevýšením takmer 2 900 metrov.
Krátka, no náročná etapa ponúka štyri kategorizované stúpania - tri prvej kategórie a jedno tretej.
Kde dnes sledovať 4. etapu Vuelta a Espaňa 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 4. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, utorok, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2026
25.08.2026 o 14:49
4. etapa: Andorra la Vella – Andorra la Vella
Prebiehajúci
Prenos
80km
Za malou chvíli se rozdají body do vrchařské soutěže. Na čele to zkouší Paul Double.
81km
Kilometr na vrchol a čelní devítka má náskok už pouhých dvacet vteřin.
82km
Tempo Decathlonu snížilo náskok vedoucí skupiny na půl minutu.
83km
Poslední tři kilometry na vrchol Port d’Envalira.
83km
Z pelotonu závodníci odpadají jako korálky a nastává pořádná redukce.
84km
Z úniku si vystupuje Van Aert.
84km
Glivar Gal má zničenou přehazovačku a musí počkat na svůj mechanický vůz.
85km
Decathlon jede velmi ostré tempo, které má vliv i na jezdce v pelotonu. Odpadá například Novak z UAE.
86km
Na čelo pelotonu najíždí tým Felixe Galla, tedy Decathlon CGM.
87km
Do úniku se dostal i Jan Hirt.
87km
Sedm kilometrů na vrchol. Únik má náskok jedné minuty na peloton, z kterého se stále nastupuje.
88km
V úniku je nakonec 16 závodníků.
90km
Visma udává tempo na čele úniku a navyšuje náskok na balík. Aktuálně má únik kolem 40 vteřin k dobru.
90km
Z Vismy je v úniku ještě Van Aert a Tulett.
91km
Jenže dvojice z UAE na čele pelotonu jede velmi ostré tempo a nedává tak příliš prostoru jezdcům v úniku.
92km
Technické problémy řeší Joao Almeida.
92km
Nakonec je o devítka závodníků v čele s Vismou, kde je Brennan a Armirail.
94km
Před peloton se dostává další skupina závodníků. Je jich pět a mají náskok kolem deseti sekund.
97km
Peloton je zpět pohromadě.
98km
Mezi pelotonem a čelní skupinou je rozdíl pouhých pár vteřin a na větší únik to zatím nevypadá.
100km
Před peloton se dostává několik desítek jezdců, kteří mají drobnou mezeru před týmem UAE na čele balíku.
101km
Přejezd Port d’Envalira je na letošní Vueltě nejvyšším bodem. Vrcholek Port d’Envalira je 2 409 m nad mořem.
102km
Diego Uriarte (Kern Pharma) zkouší ujet vláčku Tadeje Pogačara jako první a má drobný náskok.
103km
Na čelo pelotonu okamžitě najíždí tým UAE.
105km
Se startem začíná stoupání na Port d'Envalira. Stoupání měří 23,3 kilometru s průměrným sklonem 5,1%.
105km
Čtvrtá etapa španělské Vuelty byla právě odstartována.
Peloton se vydává do neutrální zóny, která má 2,5 kilometru.
Na závodníky dnes čeká pouhých 105 kilometrů, ale zároveň musí přejet tři stoupání první kategorie a jednu trojku. Hned po startu začne peloton stoupat do výšky 2400 m nad mořem na vrchol Port de Envalira. Následuje sjezd a prudký výjezd na Collada de Beixalis (průměrný sklon stoupání je 8,5%). Po dalším sjezdu následuje Coll d Ordino a těsně před cílem kopec třetí kategorie Alto de la Comella.
Hezké úterní odpoledne všem cyklistickým fanouškům! Vuelta pokračuje čtvrtou etapou a všichni doufáme, že se dnes dojede až do cíle. Včerejší etapa byla 17 kilometrů před cílem předčasně ukončena, protože peloton potkalo velice silné krupobití.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:49.