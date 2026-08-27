Šéf poľského olympijského výboru skončil v rukách polície. V hre sú úplatky aj luxusné dary

Polícia vo štvrtok zatkla predsedu Poľského olympijského výboru (PKOI) Radosława Piesiewicza pre podozrenie z korupcie. Podľa agentúry AFP prijímal úplatky za prideľovanie sponzorských zmlúv.
Vyšetrovanie sa týka kryptomenovej platformy Zondakrypto, ktorá je od minulého roka hlavným sponzorom PKOI.
Poľská vláda Zondakrypto obviňuje z napojenia na organizovaný zločin. Podľa poľských médií dostal Piesiewicz od šéfa Zondakrypta Przemysława Krala rôzne dary vrátane luxusných hodiniek, výletov do Monaka a Bergama či vstupeniek na futbal.
Bývalý prezident Poľského basketbalového zväzu Piesiewicz, ktorý stojí na čele PKOI od roku 2023, obvinenia odmieta.