Šéf poľského olympijského výboru skončil v rukách polície. V hre sú úplatky aj luxusné dary

Radosław Piesiewicz
Radosław Piesiewicz (Autor: OficjalneZero)
ČTK|27. aug 2026 o 13:55
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Vyšetrovanie sa týka kryptomenovej platformy Zondakrypto.

Polícia vo štvrtok zatkla predsedu Poľského olympijského výboru (PKOI) Radosława Piesiewicza pre podozrenie z korupcie. Podľa agentúry AFP prijímal úplatky za prideľovanie sponzorských zmlúv.

Vyšetrovanie sa týka kryptomenovej platformy Zondakrypto, ktorá je od minulého roka hlavným sponzorom PKOI.

Poľská vláda Zondakrypto obviňuje z napojenia na organizovaný zločin. Podľa poľských médií dostal Piesiewicz od šéfa Zondakrypta Przemysława Krala rôzne dary vrátane luxusných hodiniek, výletov do Monaka a Bergama či vstupeniek na futbal.

Bývalý prezident Poľského basketbalového zväzu Piesiewicz, ktorý stojí na čele PKOI od roku 2023, obvinenia odmieta.

Olympijské

Radosław Piesiewicz
Radosław Piesiewicz
Šéf poľského olympijského výboru skončil v rukách polície. V hre sú úplatky aj luxusné dary
dnes 13:55
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