Organizátori zimných olympijských hier 2030 vo Francúzskych Alpách oznámili zákaz vstupu súkromných vozidiel do lyžiarskych rezortov. Hlavným dopravným prostriedkom na presun divákov má byť verejná doprava.
„Kľúčovú rolu v návšteve rezortov bude mať verejná doprava a vlaky. Žiadne súkromné vozidlá sa nedostanú na podujatia,“ citoval denník L'Equipe hovorcu ZOH 2030. Miestni obyvatelia budú mať v tomto smere výnimku, rovnako ako ľudia so zdravotným znevýhodnením.
K naplneniu tohto záväzku má pomôcť investícia vo výške 300 miliónov eur do propagovania mobility počas ZOH 2030. Ďalších významné finančné prostriedky majú ísť do modernizácie železničnej dopravy, respektíve cestnej infraštruktúry.