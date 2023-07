Čoskoro sa začne odpočítavať rok do olympiády, Slovensko má zatiaľ tri miestenky

V metropole Japonska malo Slovensko 41 športovcov - 27 mužov a 14 žien a bol to v ére samostatnosti historicky najmenší počet slovenských účastníkov OH.

Slovensko má zatiaľ len tri isté miestenky, no kvalifikačné boje v takmer všetkých športoch stále prebiehajú a športový riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a designovaný vedúci slovenskej výpravy Roman Buček verí, že reprezentantov bude viac ako pred dvoma rokmi v Tokiu.

BRATISLAVA. V stredu odštartuje odpočítavanie jedného roka do Hier XXXIII. olympiády v Paríži.

Buček: Všetko prebieha podľa plánov

Isté miesta majú zatiaľ len strelci - obhajkyňa olympijského zlata z Tokia 2020 Zuzana Rehák Štefečeková v trape, Vanessa Hocková v skeete a Patrik Jány vo vzduchovej puške na 10 m, pričom bude môcť nastúpiť aj v ľubovoľnej malokalibrovke.

"Kvalifikačný proces sa v podstate iba rozbieha a my by sme boli sklamaní, ak by sme mali menej športovcov, ako bolo v Tokiu. Verím, že počet 41 prekročíme," povedal Buček.

Počas uplynulých bol v dejisku hier, kde sa konal seminár národných výborov s organizátormi. Na ňom informovali o priebehu príprav, výstavbe infraštruktúry i ďalších oblastiach.

"Organizačný výbor nám predstavil všetky oblasti, ktoré súvisia so zabezpečením a prípravou olympijských hier. Musím povedať, že všetky prebiehajú podľa plánov.

Aj my sme presvedčení, že majú všetko pod kontrolou a prípravy prebiehajú tak, ako si predsavzali.

Na seminári, ktorý sa spravidla koná rok pred hrami, sa zúčastnili zástupcovia asi 200 olympijských výborov. Otázky, ktoré padli v pléne, boli okamžite zodpovedané aj tie, ktoré boli náročné," uviedol Buček.