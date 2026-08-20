Antidopingová agentúra sľubuje ostražitosť pri kontrole Rusov: Nie sme naivní

Generálny riaditeľ Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Olivier Niggli v stredu uviedol, že organizácia bude pred najbližšími olympijskými hrami „ostražitá“ pri monitorovaní ruských športovcov.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v kontroverznom rozhodnutí z minulého mesiaca otvoril ruským športovcom cestu k účasti na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
WADA už niekoľko rokov pred ruskou inváziou na Ukrajinu v roku 2022 odhalila rozsiahly dopingový program podporovaný štátom počas zimných olympijských hier 2014 v Soči.
„Nie sme naivní. Budeme ostražití, pretože ostatní športovci budú potrebovať uistenie,“ povedal Niggli v sídle agentúry v Montreale pre agentúru AFP.
Zdôraznil, že v Rusku naďalej nepôsobí žiadne akreditované antidopingové laboratórium.
Všetky vzorky športovcov, ktorí sa uchádzajú o účasť na olympijských hrách, preto budú analyzovať v zahraničí.
„Už si nemôžu všetko vybavovať interne ako v Soči. Momentálne to nie je možné,“ uviedol Niggli.
Pripomenul tiež požiadavku MOV na posilnenie systému testovania ruských športovcov, ktorá zahŕňa aj viacnásobné testovanie každého Rusa s predpokladmi na postup do Los Angeles.
Dopingový škandál zo Soči viedol k zákazu ruskej vlajky, hymny a ďalších národných symbolov na olympijských hrách v Tokiu, ktoré sa pre pandémiu konali v roku 2021, aj na zimných hrách v Pekingu v roku 2022.
Prezident WADA Witold Banka pre AFP uviedol, že pokračujúci konflikt na Ukrajine agentúre znemožňuje čo i len uvažovať o opätovnej akreditácii ruského antidopingového laboratória.
„Ruská antidopingová agentúra RUSADA naďalej nedodržiava kódex. Aby sme zistili, či ho dodržiava, musíme vykonať audit, a to osobne v Moskve. Vzhľadom na politickú situáciu a vojnu to nebolo možné,“ povedal.
MOV pozastavil činnosť Ruského olympijského výboru v októbri 2023 po tom, ako medzi svojich členov prijal športové organizácie z území anektovaných Moskvou.
Júlové rozhodnutie MOV umožní ruským športovcom za prísnych podmienok súťažiť v kolektívnych disciplínach a kvalifikačných súťažiach o účasť na olympijských hrách.
Ukrajina toto rozhodnutie ostro kritizovala a obvinila MOV, že „nahráva krvavému agresorovi“.