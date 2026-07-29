Ukrajina odmieta návrat Ruska. Rozhodnutie MOV preverí arbitrážný súd

Ukrajinský olympijský výbor uviedol na svojom oficiálnom webe, že sa odvolal na Arbitrážny súd pre šport (CAS) proti rozhodnutiu Medzinárodného olympijského výboru zrušiť suspendáciu Ruského olympijského výboru.
MOV predbežne zrušil dištanc pre Rusko 7. júla a fakticky tak otvoril ruským športovcom cestu na olympijské hry do Los Angeles 2028.
Ruský olympijský výbor bol suspendovaný od októbra roku 2023 za to, že schválil prijatie športových organizácií z Doneckej, Chersonskej, Luhanskej a Záporožskej oblasti. Teda oblastí z okupovanej Ukrajiny po ruskej invázii, ktorá sa začala vo februári roku 2022.
Júlový verdikt MOV bol ďalším z radu krokov, ktoré postupne umožňujú návrat Ruska do medzinárodného športu. Vlani v marci olympijský výbor odporučil športovým federáciám, aby zrušili obmedzenie štartu ruským a bieloruským mládežníckym športovcom.
Ukrajinský olympijský výbor vo svojom dnešnom vyhlásení uviedol, že MOV rozhodol predčasne a bez riadneho overenia, či jeho prehrešky, ktoré viedli k suspendácii, boli skutočne vyriešené.
"Národný olympijský výbor Ukrajiny tiež upozorňuje, že už v roku 2024 potvrdil CAS zákonnosť suspendácie Ruského olympijského výboru a uznal, že začlenenie športových organizácií z dočasne okupovaných oblastí Ukrajiny porušuje územnú celistvosť olympijského výboru Ukrajiny a tiež Olympijskú chartu," uviedla ukrajinská strana.
MOV však pri zrušení suspendácie Ruska oznámil, že "Ruský olympijský výbor už nezahŕňa medzi svojich členov žiadne regionálne športové organizácie na územiach patriacich pod jurisdikciu národného olympijského výboru Ukrajiny. "
Ruskí športovci súťažili na OH v Paríži 2024 a v Miláne a Cortine 2026 ako neutrálni. Ruský minister športu Michail Děgťarjov v reakcii na zrušenie suspendácie vyhlásil, že sa tým otvorila k ceste k plnému návratu ruských športovcov na medzinárodnú scénu.