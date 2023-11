Lyžovalo by sa v známom stredisku. Štokholm sa usiluje o usporiadanie ZOH 2030

Možnými súpermi Švédom sú Švajčiari či Francúzi. Záujem majú aj v USA, no v Salt Lake City preferujú pridelenie ZOH až na rok 2034. Štokholm s Aare sa v minulosti uchádzali aj o ZOH 2026, no prednosť dostali Taliani - Miláno s Cortinou d'Ampezzo.

V porovnaní s predchádzajúcou kandidatúrou sa Švédi chcú ešte viac spoliehať na existujúce športoviská, keďže MOV stále viac nalieha na hostiteľov OH či ZOH, aby sa vyhli masívnej výstavbe a veľkému navyšovaniu rozpočtu.



Najmä halové športy by sa počas ZOH 2030 konali v Štokholme či blízkom okolí. Lyžiarske stredisko Aare vzdialené približne 500 km by bolo dejiskom lyžiarskych súťaží a Švédom by pomohli aj Lotyši, ktorý by hostili súťaže v skeletene, sánkovaní a boboch.



Výkonná rada Medzinárodného olympijského výboru (MOV) chce vybrať preferovaných kandidátov na usporiadanie zimných olympijských hier v rokoch 2030 a 2034 počas budúcotýždňového trojdňového zasadnutia v Paríži.