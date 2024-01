Súťaže v ľadovom koryte by mali byť napokon v Cortine d'Ampezzo

MILÁNO. Organizátori zimných olympijských hier 2026 chcú, aby miestom konania súťaží v ľadovom koryte bola Cortina d'Ampezzo.

Oznámili to v utorok s tým, že finalizujú rokovania so stavebnou firmou, ktorá by mala postaviť bobovú dráhu do marca 2025.

Cortina mala byť dejiskom konania súťaží v sánkovaní, boboch a skeletone už podľa pôvodného plánu.