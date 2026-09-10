Výstavba športovísk nestačí. Potrebujeme aj kvalitných trénerov, hovorí Siekel

Slovensko potrebuje popri investíciách do športovej infraštruktúry venovať väčšiu pozornosť aj príprave kvalitných trénerov a odborníkov, ktorí dokážu ľudí priviesť k pravidelnému pohybu.
Zhodli sa na tom účastníci prvého bloku konferencie Šport a spoločnosť 2026 v Košiciach. Informoval o tom portál olympic.sk.
Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel poukázal na výsledky analýzy kardiorespiračnej zdatnosti 90 948 detí a dospievajúcich vo veku 11 až 15 rokov.
Približne každé tretie dieťa v analyzovanom súbore malo nadváhu alebo obezitu. Medzi pätnásťročnými nedosahovala odporúčanú úroveň kondície väčšina chlapcov a približne 70 percent dievčat.
Siekel ocenil zmeny, ktoré sa v podpore slovenského športu podarili. Pripomenul vznik samostatného ministerstva, lepší dialóg so štátom aj Fond na podporu športu, ktorého rozpočet podľa jeho prezentácie vzrástol z 20 na 60 miliónov eur.
Rezortu a štátnemu tajomníkovi poďakoval za spoluprácu. Zdôraznil však, že samotná výstavba športovísk nestačí. Príprava kvalitného trénera si podľa neho vyžaduje dlhodobé vzdelávanie a skúsenosti.
„A to musí byť aj odmenené,“ zdôraznil Siekel. Ako prvý systémový krok spomenul projekt Generácia OLYMP, na podporu trénerov by mali ísť dva milióny eur. Pod pojmom tréner pritom rozumie aj učiteľov, inštruktorov a vedúcich pohybových krúžkov, ktorí dokážu deti aj dospelých priviesť k pravidelnému pohybu.
Lekárka Daniela Doležalová upozornila, že nedostatok pohybu má dlhodobé zdravotné dôsledky.
„Fyzická neaktivita sa nám často prejaví až po rokoch,“ upozornila. Diskusia sa venovala aj lepšiemu prepojeniu zdravotníctva so športovým prostredím a sprístupneniu školských či univerzitných športovísk verejnosti.
Štátny tajomník Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Štefan Engel zároveň predstavil zámer pripraviť dlhodobú stratégiu rozvoja športu približne na dve desaťročia.
„Štát chce vidieť fungujúci systém, chce vidieť fungujúce financovanie a chce mať zdravú spoločnosť,“ povedal Engel.