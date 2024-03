Rusko neuvažuje o bojkote olympijských hier v Paríži, vyhlásil minister športu

„Nemali by sme sa otáčať chrbtom, uzatvárať sa do seba, bojkotovať toto hnutie. Mali by sme zachovať možnosť dialógu a čo najviac sa zúčastňovať na súťažiach,“ povedal Matycin. Zdôraznil, že OH zostávajú pre Rusko dôležité: „Je potrebné, aby športovci a naša spoločnosť udržiavali dialóg a dali našim ľuďom príležitosť ukázať, akí skvelí sme ako športová krajina vo férovom boji.“

Otázkou zostáva, či ruskí športovci, ktorí sa kvalifikujú, skutočne na OH aj pôjdu. Najväčšia krajina sveta pred časom označila obmedzenia za „ponižujúce“ a „diskriminačné“, ale svojim športovcom konkrétne neodporučila, či by sa mali alebo nemali zúčastniť na OH 2024 vo francúzskej metropole.