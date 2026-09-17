Rieku s krokodílmi schválili ako dejisko pre OH 2032. Tisíce ľudí žiadali zmenu

Areál pri austrálskej rieke, v ktorej žijú krokodíly, schválili organizátori OH 2032 v Brisbane ako dejisko súťaží vo veslovaní a v kanoistike.
Podľa ich slov prešla rieka Fitzroy „dôkladným a komplexným posúdením“ a túto voľbu napriek kontroverzii podporili aj riadiace orgány oboch športov.
Areál v meste Rockhampton sa nachádza viac ako 600 kilometrov severne od Brisbane. Hoci je rieka domovom krokodíla morského, častejšie sa vyskytuje severnejšie od miesta pretekov.
Hlavné obavy vzbudzovali technické nedostatky a neistota zaručenia rovnakých podmienok pre všetkých súťažiacich.
Rieka je totiž náchylná na záplavy a má silné prúdy. Problémom mal byť aj nedostatok možností na ubytovanie pre divákov a súťažiacich.
Tisíce ľudí preto podpísali podľa agentúry AFP petíciu za presun do špeciálne vybudovaného areálu bližšie k Brisbane.
Nezávislý výbor však skonštatoval, že zvolené dejisko je vhodné na súťaženie.
Hrozbu plazov do posudku nezahrnuli, no organizátori už skôr uviedli, že zavedú postupy, ktoré umožnia nahlásenie krokodílov.