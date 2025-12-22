Olympijské dejisko trpí pre nedostatok peňazí. Je to nevysvetliteľné, znie kritika

Prezident Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Johan Eliasch vyjadril obavy v súvislosti s prípravami na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Hlavným dôvodom sú práce v stredisku Livigno, kde sa majú konať súťaže v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní.
Organizátori sa v uplynulých dňoch zaoberali technickými problémami pri výrobe umelého snehu.
„Talianska vláda a regióny, ktoré organizujú hry, majú ešte veľa práce a musia to urýchliť. Trikrát denne – ráno, na obed a v noci, máme telefonáty a súčasťou problému v Livigne je výroba snehu. Mali niekoľko meškaní a opäť, nie je to z nedostatku snahy,“ citovala Eliascha agentúra AFP.
Šesťdesiattriročný funkcionár uviedol, že talianska vláda na práce neuvoľnila finančné prostriedky.
„Takže im to len tak-tak vychádza, čo je veľmi nešťastné. Nemalo sa to nikdy stať. Je to nevysvetliteľné. Dúfajme, že sa nám to podarí dostať späť do správnych koľají. Máme pohotovostné plány, plán B, plán C, dokonca aj plán D. Dúfajme, že to bude stačiť,“ dodal Eliasch.
Výroba umelého snehu sa mala pôvodne začať minulý týždeň.