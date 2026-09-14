Korupčný škandál otriasol poľským športom. Podpredseda prebral vedenie olympijského výboru

Poľský olympijský výbor má po korupčnej kauze Radosława Piesiewicza nového šéfa, organizáciu dočasne povedie Marian Kmita.
Na čele PKOl bude jeden zo súčasných viceprezidentov do apríla nasledujúceho roka, keď mal vypršať mandát jeho predchodcovi.
Piesiewicza správna rada hlasovaním zbavila funkcie, pretože ju v súčasnosti nie je schopný vykonávať, uviedli poľské médiá.
Piesiewicza zatkla polícia na konci augusta pre podozrenie z korupcie. Podľa médií prijímal úplatky za prideľovanie sponzorských zmlúv.
Vyšetrovanie sa týka platformy pre kryptomeny Zondakrypto, ktorá je od vlaňajška hlavným sponzorom PKOl. Poľská vláda Zondakrypto obviňuje z napojenia na organizovaný zločin.
Podľa poľských médií dostal Piesiewicz od šéfa Zondakrypta Przemysława Krala rôzne dary vrátane luxusných hodiniek, výletov do Monaka a Bergama či vstupeniek na futbal.
Bývalý prezident Poľského basketbalového zväzu Piesiewicz, ktorý bol na čele PKOl od roku 2023, obvinenia popiera.
Onedlho 46-ročný Kmita, ktorý je okrem iného riaditeľom športového kanála televízie Polsat (Polsat Sport) a funkciu viceprezidenta PKOl vykonáva od roku 2023, v dnešnom hlasovaní nemal súpera.
Ďalší viceprezident Tomasz Chamera kandidatúru vzdal po tom, čo nezískal dostatočnú podporu.