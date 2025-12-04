Bežci prekonajú množstvo kilometrov. Taliani prevzali olympijskú pochodeň

Isidoros Kouvelos (vľavo) odovzdáva pochodeň prezidentovi organizačného výboru Giovannimu Malagovi.
Isidoros Kouvelos (vľavo) odovzdáva pochodeň prezidentovi organizačného výboru Giovannimu Malagovi. (Autor: TASR/AP)
4. dec 2025 o 12:56
Oheň vzplanul minulú stredu v Olympii.

Organizátori hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo dnes v Aténach prevzali olympijskú pochodeň.

Oheň, slávnostne zapálený minulý týždeň v starovekej Olympii, bude až do februárového začiatku hier putovať po Taliansku. Bežci na Apeninskom polostrove s ňou prekonajú 12 000 kilometrov.

Oheň pre ZOH 2026 vzplanul minulú stredu v Olympii, pre nepriaznivú predpoveď prvýkrát v histórii zo záložného zdroja pod strechou miestneho múzea.

Rozmary počasia sprevádzali aj dnešné slávnostné okamihy na Panathénskom štadióne, dejisku prvých novodobých olympijských hier v roku 1896.

Odovzdanie pochodne talianskej delegácii sa odohralo pod zatiahnutou oblohou. Pre hrozbu búrok museli grécki organizátori vynechať kultúrny program a zrušiť plánovanú účasť tisícov školákov.

Prezident organizačného výboru Giovanni Malagò drží lampáš s olympijským ohňom počas ceremoniálu odovzdania pochodne pre ZOH 2026.
Prezident organizačného výboru Giovanni Malagò drží lampáš s olympijským ohňom počas ceremoniálu odovzdania pochodne pre ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)

„Dnešok pre nás všetkých znamená magický okamih,“ povedal predseda organizačného výboru Giovanni Malagò.

Pochodeň sa v sobotu vydá z historického štadióna dei Marmi v Ríme na púť, počas ktorej navštívi všetkých 110 talianskych provincií.

Do Cortiny d'Ampezzo dorazí 26. januára, presne 70 rokov po otváracom ceremoniáli zimných hier v roku 1956 na rovnakom mieste.

Štafeta, do ktorej sa zapojí 10 001 bežcov, vyvrcholí 6. februára. Otvárací ceremoniál hier sa uskutoční na milánskom štadióne San Siro.

