Bežci prekonajú množstvo kilometrov. Taliani prevzali olympijskú pochodeň

Organizátori hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo dnes v Aténach prevzali olympijskú pochodeň.
Oheň, slávnostne zapálený minulý týždeň v starovekej Olympii, bude až do februárového začiatku hier putovať po Taliansku. Bežci na Apeninskom polostrove s ňou prekonajú 12 000 kilometrov.
Oheň pre ZOH 2026 vzplanul minulú stredu v Olympii, pre nepriaznivú predpoveď prvýkrát v histórii zo záložného zdroja pod strechou miestneho múzea.
Rozmary počasia sprevádzali aj dnešné slávnostné okamihy na Panathénskom štadióne, dejisku prvých novodobých olympijských hier v roku 1896.
Odovzdanie pochodne talianskej delegácii sa odohralo pod zatiahnutou oblohou. Pre hrozbu búrok museli grécki organizátori vynechať kultúrny program a zrušiť plánovanú účasť tisícov školákov.
„Dnešok pre nás všetkých znamená magický okamih,“ povedal predseda organizačného výboru Giovanni Malagò.
Pochodeň sa v sobotu vydá z historického štadióna dei Marmi v Ríme na púť, počas ktorej navštívi všetkých 110 talianskych provincií.
Do Cortiny d'Ampezzo dorazí 26. januára, presne 70 rokov po otváracom ceremoniáli zimných hier v roku 1956 na rovnakom mieste.
Štafeta, do ktorej sa zapojí 10 001 bežcov, vyvrcholí 6. februára. Otvárací ceremoniál hier sa uskutoční na milánskom štadióne San Siro.