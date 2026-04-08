VIDEO: V olympijskom parku v Brazílii vypukol požiar. bojuje s ním viac ako 60 hasičov

Strecha Velodrómu v olympijskom parku v brazílskom Rio de Janeiro.
Strecha Velodrómu v olympijskom parku v brazílskom Rio de Janeiro. (Autor: g1)
ČTK|8. apr 2026 o 13:13
Zatiaľ nie sú žiadne správy o zranených alebo obetiach.

Mohutný požiar v stredu zachvátil strechu Velodrómu v olympijskom parku v brazílskom Rio de Janeiro. S ohňom bojuje asi 60 hasičov, ktorým sa doteraz nepodarilo dostať ho pod kontrolu.

Zatiaľ nie sú žiadne správy o zranených alebo obetiach, informovala hasičská služba.

Hasiči boli privolaní na miesto požiaru po štvrť na päť ráno miestneho času.

VIDEO: Požiar zachvátil strechu Velodrómu

Na mieste zasahuje šesť hasičských jednotiek s podporou viac ako 20 vozidiel a špecializovaných tímov, uviedli hasiči.

Velodrom v Riu je krytá cyklistická dráha postavená v olympijskom parku v Barra da Tijuca v Rio de Janeiro. Velodróm bol vybudovaný pre olympijské hry v roku 2016, keď hostil dráhové cyklistické súťaže. Aréna má kapacitu približne 5800 divákov.

    Strecha Velodrómu v olympijskom parku v brazílskom Rio de Janeiro.
    Strecha Velodrómu v olympijskom parku v brazílskom Rio de Janeiro.
    VIDEO: V olympijskom parku v Brazílii vypukol požiar. bojuje s ním viac ako 60 hasičov
    dnes 13:13
