VIDEO: V olympijskom parku v Brazílii vypukol požiar. bojuje s ním viac ako 60 hasičov

Mohutný požiar v stredu zachvátil strechu Velodrómu v olympijskom parku v brazílskom Rio de Janeiro. S ohňom bojuje asi 60 hasičov, ktorým sa doteraz nepodarilo dostať ho pod kontrolu.
Zatiaľ nie sú žiadne správy o zranených alebo obetiach, informovala hasičská služba.
Hasiči boli privolaní na miesto požiaru po štvrť na päť ráno miestneho času.
Na mieste zasahuje šesť hasičských jednotiek s podporou viac ako 20 vozidiel a špecializovaných tímov, uviedli hasiči.
Velodrom v Riu je krytá cyklistická dráha postavená v olympijskom parku v Barra da Tijuca v Rio de Janeiro. Velodróm bol vybudovaný pre olympijské hry v roku 2016, keď hostil dráhové cyklistické súťaže. Aréna má kapacitu približne 5800 divákov.