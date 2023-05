Olympijský oheň dorazí do Francúzska 8. mája, svoju púť krajinou začne v Marseille

Do "krajiny galského kohúta" by mala doraziť 8. mája 2024 a svoju púť Francúzskom začne v prístavnom meste Marseille.

Práve domovský stánok klubu Olympique Marseille bude počas OH 2024 dejiskom dovedna desiatich futbalových zápasov turnajov mužov i žien. V miestno prístave sa zase uskutočnia súťaže v jachtingu.

Olympijský oheň príde do Marseille po desaťdňovej plavbe na trojsťažňovej plachetnici Belem z Grécka, kde ho zapália v Olympii pomocou lúčov slnka.

Zaujímavosťou je, že mesto Marseille bolo kedysi gréckou kolóniou Massalia založenej v roku 2600 p. n. l.

V minulosti loďou Amerigo Vespucci putoval olympijský oheň do talianskeho Ríme pred OH 1960, po mori putoval olympijský oheň aj pre OH 1992 v španielskej Barcelone.

"Tým, že sme požiadali o privítanie olympijského ohňa na našom pobreží, sme sa chceli znovu spojiť s veľkým príbehom zdieľania, bratstva, rozmanitosti a solidarity,“ uviedol Payan.