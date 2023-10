Číne odňali miestenku v jazdectve na OH 2024 pre podozrivé látky v tele koňa

FEI vo vyhlásení uviedla, že Alex Chua Tchien sa nedopustil žiadneho previnenia, a preto mu neuložili žiadny dištanc.

Tridsaťtriročný džokej síce bude musieť zaplatiť pokutu 3 500 švajčiarskych frankov, ale stále môže pomýšľať na účasť v Paríži v rámci individuálnych súťaží.

Jazdecké podujatia na OH 2024 sa budú konať vo Versailles od 27. júla do 6. augusta 2024.

V Londýne narodený Alex Chua Tchien reprezentoval Čínu na OH 2008 v Pekingu, OH 2016 v Riu de Janeiro a taktiež na predvlaňajších OH v Tokiu.

V japonskej metropole sa Čína umiestnila na deviatom mieste v tímovej súťaži.

Chua Tchien vyhral individuálne a tímové zlato na inom koni počas Ázijských hier, ktoré sa skončili minulý týždeň v čínskom Chang-čou.